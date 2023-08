Gran Hermano: Julio César Rodríguez responde a críticas de Kel Calderón por burlarse de televidentes

17 de Agosto de 2023

El desencuentro se generó luego que Rodríguez tildara de "reflexión" los dichos de Lucas Crespo contra Pincoya.

Gran Hermano ha generado que incluso conocidos rostros de la farándula nacional, como Karen Bejarano o Kel Calderón, estén pendientes de las andanzas de Pincoya, Coni y el resto de los participantes.

Al respecto, Kel Calderón ha dejado ver su apoyo a la Familia Lulo, junto con mostrar su desagrado con ciertas actitudes de Julio César Rodríguez hacia los seguidores en redes sociales del reality.

El último episodio ocurrió este lunes, cuando Rodríguez y el resto de los panelistas, salvo Michael Roldán, relativizaron el acoso y bullying que realizó Lucas Crespo sobre Pincoya. Incluso el animador tildó de “reflexión” las palabras de Crespo contra Jennifer Galvarini y se despidió con un “chao a Twitter, que les vaya bien. Seguimos”.

Esto generó el enojo de Calderón, quien expresó que “¿por qué JC se burla de la gente que sigue el programa por twitter? Aquí sí que no entendí. ¿Por qué el animador se ríe del público? ¿Me explican?”.

“Quedé plop con cómo se burla JC de la gente que comenta el reality por twitter… Al menos yo no había visto eso antes… ¿Para qué seguirlo viendo, cabros?”, agregó la influencer.

Estas palabras generaron la molestia de Julio César, quien le dedicó un largo mensaje a Calderón en sus redes sociales.

“Estimada Kel Calderón te doy una respuesta pública, pese a que tengo tu número móvil, debido a que tus comentarios han sido públicos y muy replicados por los medios que no paran de llamarme. Te hablo por mi cuenta de IG porque no tengo y nunca he tenido Twitter”, comenzó.

Rodríguez le señaló que “el otro día dije ‘Chao a Twitter, que les vaya bien, seguimos’ y solo eso parece que bastó para que lo interpretaras como una burla a la gente. Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo. Entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones”.

“Ese día entendimos que estaban muy activos y por eso me despedí de ellos de esa forma. Para que siguiéramos en los días que vienen activos y participativos como siempre. Te concedo que mi tono provocador te puede llevar a una interpretación diferente. Pero siempre con el ánimo de jugar, pasarlo bien y contraponer visiones”, argumentó el animador de Gran Hermano.

Julio César Rodríguez cerró sus palabras apuntando a Calderón: “Solo algo, Kel, me preocupa: Tu llamado a no ver mas el programa, a la cancelación del otro. Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido. Además entendiendo que es tu trabajo, te envío un abrazo y sabes que te tengo mucho cariño y aprecio”.