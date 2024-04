Camila Andrade negó supuestos coqueteos a Julio César Rodríguez: “No crean nada a estos mentirosos”

16 de Abril de 2024

En esta línea, Camila Andrade reiteró que no fue causante del quiebre matrimonial de Carla Jara y su actual pareja.

Camila Andrade se ha convertido en una suerte de femme fatale de la farándula nacional, ya que tras conocerse que mantendría una relación con Francisco Kaminski, salieron a la luz otros affaire de su pasado.

Quien se quiso sumar a esta controversia fue Camila Nash, ex compañera de Andrade en Calle 7, que acusó a la animadora de La Caja de Pandora de intentar relacionarse con Julio César Rodríguez, tras el quiebre entre ambos.

Camila Nash estuvo en Qué te lo digo de Zona Latina, donde indicó que Camila Andrade “me empezó a hablar de Julio: Me junté a almorzar con Julio, es tan simpático. Y ella sabiendo que yo estaba pasando por una mal momento tras esa relación”.

Junto con ello, se refirió a la última entrevista de su ex compañera de labores, donde apareció vestida sobriamente de negro y tapada, planteando que “yo no tengo recuerdos de que Camila se vista así. Como una señora conservadora de bien, no sé. Yo nunca la había visto vestida así”.

Ante los dichos de Nash, la ahora pareja de Francisco Kaminski se comunicó con el programa para desmentir sus palabras.

“No le crean nada a estos mentirosos. Camila Nash deja de mentir o voy a llamar al programa en este momento”, declaró.

