VIDEO – Trinidad Cerda culpa a Karen Paola de ser llamada “Teresa” por seguidores de Gran Hermano

24 de Agosto de 2023

Trinidad Cerda, una de las eliminadas de Gran Hermano con mayor votación, sigue reflexionando sobre su paso por el reality y especialmente por el hecho de ser llamada “Teresa” en redes sociales.

Ante esto, Cerda se lanzó en contra de Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, y la culpó de ser quien dio origen a su nuevo “nombre”.

Y es que en el podcast Algo que Decir, conducido por Rodrigo Gallina, Joaquín Méndez y Pamela Díaz, Trinidad aseguró que “son creativos. La otra vez me pusieron ‘buen día, Tere’. Pero está bien, si me hice conocida por Tere, por Trini…”.

Trinidad indicó molesta: “¿Quién inventó esa cuestión de la Tere? Una aburrida parece que la Karen Paola. Harto aburrida debiste haber estado”.

Ante esto, Pamela Díaz le señaló que estaba mal y salió en defensa de Bejarano, apuntando que “no creo que la Karen haya dicho eso” e hizo el amago de llamarla por teléfono.

Frente a este gesto, Trinidad cambió su tono de voz y actitudes – algo que se veía todos los días en Gran Hermano – y se limitó a responder “¡ay! Perdóname Karen”.

“De verdad le quiero decir perdón, pero es que yo escuché, alguien me dijo que la Karen me puso Tere y que no me digan Trini. Un besito perdóname”, cerró.

Cabe precisar que fueron los propios seguidores de Gran Hermano quienes propusieron cambiarle el nombre a ciertos jugadores, como Trinidad (“Teresa”), Francisca (“Fernanda”) y Skarleth (“Escalera”), entre otros, como una forma de no darles visibilidad en redes sociales.