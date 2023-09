Gritos, clasismo y casi a los golpes: las peleas que marcaron el fin de semana de Gran Hermano

4 de Septiembre de 2023

La bailarina tuvo intensas discusiones con Fran y Raimundo, mientras que Jennifer debió ser retenida por sus compañeros para no golpear a la última eliminada.

En los últimos días de encierro dentro de Gran Hermano varios participantes han sido protagonistas de fuertes enfrentamientos y peleas que dejaron en evidencia el tenso ambiente que se vive en la casa.

Todo comenzó con la llegada de Ignacia Michelson, quien ingresó con información del exterior sobre Francisca Maira y Raimundo Cerda. Esto no le habría gustado a Constanza Capelli, quien tras enterarse del acercamiento entre los jugadores desató una serie de conflictos.

Por otro lado, Jennifer Galvarini se sumó a la pelea llegando casi a los golpes con Fran quien lanzó duros comentarios contra la chilota.

Cony enfrenta a Rai

El conflicto se inició cuando la bailarina se enteró que Rai le contó a Fran sobre su beso, pese a que acordaron mantenerlo en secreto. Además, el jugador se lo negó anteriormente.

Fue el viernes en medio de la fiesta que Cony se acercó a Rai para pedirle que aclarara su vínculo con Fran, ya que esta confusión no le acomodaba. Este diálogo se extendió más de la cuenta y desató una seguidilla de peleas entre los participantes de este trío amoroso.

“Tú me ves la cara de estúpida… parece que sí. ¿Quién le dijo lo del beso a la Fran? Le contaste, me mentiste. No me vengas a ver la cara de tonta”, le dijo Cony a Rai.

“No quiero que te la echí”, respondió el concursante de Gran Hermano durante la pelea a lo que la bailarina cerró: “No te quiero escuchar”.

Tras esta breve conversación, Rai fue donde la rubia a preguntar: “Qué onda, quiero saber si estas son tus herramientas. Me carga que me metan en una weá que no es”.

Coni descarga su rabia con Raimundo.



La pelea entre Fran y Cony

“¿Me vai a sacar la w** del copete? Me andai tirando la pelá y ni siquiera me lo decí en la cara”, manifestó Cony quien vio que Fran se estaba riendo de la situación.

“A esta we*** defendí, cínica de mierda. En vez de defenderme, me pone al choque con la we***”, le gritó la bailarina a Rai.

Mientras que la influencer aseguró: “Soy ordinaria, soy perra y soy zorra, soy terrible mar*** conch*** pero no soy falsa como tú”.

“¡Ordinaria! Te metías en la cama del w*** en pelota y no te pescaba”, gritó encarando a la rubia.

“¿Y afuera?” respondió Fran haciendo alusión a su romance con Rai fuera del encierro.

Esto provocó que Fran y Coni se distanciaran aún más, y que incluso tuvieran una discusión a gritos durante el domingo.

Pincoya casi a los golpes con Fran

La siguiente pelea comenzó incluso luego de que Gran Hermano realizara una advertencia por lo que había pasado.

Pese al llamado de atención, Fran comenzó a gritarle cosas a la Pincoya que en redes sociales fueron catalogadas como clasistas. “Weona ridícula, te cagai de miedo por irte porque no tení pega ni cagando afuera”, le lanzó.

“Ojalá te quedes porque va a ser la oportunidad de tu vida”, aseguró entre gritos la influencer.

Pero lo que desató la furia de la chilota fue que Fran hablara de su hijo, lo que llevó a Jennifer a intentar golpear a la participante siendo detenida por Ignacia Michelson.

“Ven, pégame. Que me pegue porque la eliminan altiro”, dijo la última eliminada del reality.

De esta manera, la casa de Gran Hermano quedó más dividida que nunca, dejando a Cony como protagonista de gran parte de las discusiones.