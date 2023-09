Kanela es denunciado por agresión a guitarrista de Noche de Brujas

20 de Septiembre de 2023

Los dos integrantes de la banda de cumbia ahora se enfrentarán en tribunales.

Héctor Muñoz, más conocido por su nombre artístico Kanela, habría sido protagonista de un grave incidente luego de una presentación la noche del 18 de septiembre recién pasado.

Todo indica que el vocalista de Noche de Brujas habría agredido a Fabián Ortiz, quien es guitarrista de la banda de cumbia. Según informó Infama, el cantante se habría encontrado bajo los efectos del alcohol al momento del altercado.

“La denuncia se hizo en la 44º Comisaría de Lo Prado. El guitarrista se llama Fabián Ortiz y fue agredido con golpes de puño y patadas”, aseguraron desde el medio.

La denuncia contra Kanela

Según informó LUN, el músico efectivamente interpuso una denuncia por amenazas y agresión sin lesiones contra su colega cantante. Ante esta situación, Iván Chipine, el representante de la banda, sumó información a lo ocurrido.

“La discusión se produjo fuera del horario laboral y no corresponde globalizarlo”, aseguró el manager de Noche de Brujas.

Asimismo, el representante afirmó que “es una acusación muy grave y debe estar donde corresponde, con una denuncia en Fiscalía”.

“Cada parte contará cómo fueron las cosas y la justicia verá. Esta es una banda profesional, con trayectoria y esto es algo particular que pasó entre dos personas, no es un tema de grupo. Esto no sucedió ni en un espectáculo ni en un horario de show”, cerró.

¿Qué dijo el guitarrista?

Aunque no hay un testimonio oficial de parte del agredido, Fabian Ortiz dejó un mensaje en redes sociales refiriéndose a lo sucedido.

“¡Buenas noches, mi gente! En razón a los dichos y comentarios que se andan divulgando. Solo quiero manifestarles mi eterno agradecimiento, por todo estos años de música junto a mis colegas y ustedes mi gente“, expresó Ortiz en su Instagram.

“De esta forma, solo me remito informales que lo sucedido en la madrugada de hoy, ya está en manos de la justicia los cuales ellos sabrán definir lo acontecido”, escribió afirmando la denuncia sin dar mayor detalle.