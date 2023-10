VIDEO – Jorge anuncia su renuncia a Gran Hermano tras ida de Skarleth: “Sin ella no quiero continuar aquí”

3 de Octubre de 2023

La salida de Skarleth Labra de Gran Hermano, afectada por una dura pérdida familiar, generó inmediatas reacciones en su círculo más cercano adentro de la casa y en especial en Jorge Aldoney.

Y es que al momento de concretarse la ida de la bailarina, a quien se le comunicó el fallecimiento de su abuela, Jorge se acercó al confesionario para comunicar una importante decisión: su renuncia a Gran Hermano.

“Vengo a poner fin a mi aventura acá adentro. Sé que suena un poco apresurado, pero ya siento que me quedé sin baterías”, indicó Jorge, quien recordó que “no es primera vez que lo hago, pero estoy decidido que sea la última”.

Aldoney explicó su postura por la salida de Skarleth, asegurando que “después de ese golpazo no proyecto mi estadía aquí. Siento que el subir y bajar de emociones acá adentro, antes que llegaran los chicos yo estaba semi muerto y me dieron luz, sobre todo Skarleth, no soy muy expresivo pero se debe ver todo lo que me pasa a mí con ella. Sin ella no quiero continuar aquí”.