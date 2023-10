VIDEO – In The Name of Love: el momento en que Bono cambia letra de canción por conflicto entre Israel y Hamás

12 de Octubre de 2023

El vocalista hizo un tributo a las víctimas que dejó uno de los brutales ataques de Hamás en los últimos días.

La reconocida banda U2, liderada por su vocalista Bono, sorprendió a sus fanáticos modificando la letra de una de sus canciones más icónicas recordando a las víctimas que ha dejado el actual conflicto entre Israel y Gaza.

Se trata de Pride (In the Name of Love), un tema cuya letra original habla del asesinato de Martin Luther King, haciendo un llamado a reivindicar la paz y la “no violencia”.

El homenaje de Bono por el conflicto Palestino-israelí

Todo comenzó en medio de uno de sus conciertos en el recinto de The Sphere en Las Vegas, donde Bono se tomó un momento para entregar un mensaje respecto al conflicto armado entre Israel y Hamás que se inició el pasado fin de semana.

En concreto, el artista se refirió a quienes fallecieron en el festival Tribe of Nova por los ataques terroristas.

“Nuestros corazones y nuestra rabia, ya sabes hacia dónde apuntan. Así que canten con nosotros y con esos preciosos chicos de ese festival de música”, se escucha decir al intérprete antes de comenzar a cantar Pride con algunas modificaciones.

“A la luz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia…”, escribió la banda a través de Instagram compartiendo el video.

En el registro se ve que Bono hace referencia a la guerra que comenzó el pasado sábado, cuando los militantes de Hamás realizaron varios ataques a ciudades israelíes. Allí mencionó el brutal episodio que terminó con más de 250 fallecidos y varios secuestrados durante un festival de música cerca de la Franja de Gaza.

La nueva letra decía: “Temprano por la mañana/ 7 de octubre/ el Sol está saliendo en el cielo del desierto / Estrellas de David te quitaron la vida / pero no pudieron quitarte tu orgullo“.