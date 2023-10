La historia detrás del viralizado video de una mujer secuestrada por Hamás

Noa Argamani es el nombre de la mujer que protagoniza uno de los videos más viralizados en medio del conflicto armado que se inició el fin de semana entre Hamás e Israel, convirtiéndose en una de las tantas personas secuestradas por el grupo militar palestino.

En las imágenes es posible ver a la joven en la parte de atrás de una motocicleta, mientras un sujeto se la lleva. En todo momento, ella grita a otro hombre que está esposado y que sería su novio, con quien se encontraba en un festival de música electrónica que se desarrollaba al sur de Israel cuando comenzó el ataque.

“No me maten, por favor“, señala la mujer de 25 años, antes de desaparecer de la imagen, mientras su pareja era llevada a pie.

Amir Moadi, compañero de universidad de Noa Argamani, conversón con el Daily Mail, donde aseguró que a última hora decidió no acompañarla al festival de música.

“La última vez que supimos de ella fue alrededor de las 10:00 u 11:00 de esta mañana (sábado), cuando nos envió un mensaje de texto a todos para decirnos que los terroristas habían abierto fuego y estaban persiguiendo a todos, pero que ambos estaban a salvo escondidos”, relató el estudiante.

Agregó que desde entonces “no hemos vuelto a saber nada de ellos desde entonces, pero, lamentablemente, vimos en Internet los inquietantes vídeos de su secuestro“.

Quien también se refirió a la complicada situación de Noa Argamani es su padre. “Toda mi vida, desde que nació, he tratado de protegerla y abrazarla, apoyarla y amarla. Ojalá pudiera al menos animarla o decirle algo en este momento difícil“, declaró a CNN, asegurando que es su única hija.

