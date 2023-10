Angélica Sepúlveda confesó su principal desafío en Tierra Brava

18 de Octubre de 2023

La participante alcanzó gran popularidad en el reality 1810, donde tuvo una tensa pelea con Arturo Longton, quien también está confirmado para el reality.

Hace algunas semanas comenzó Tierra Brava, el reality que reúne a participantes nacionales y extranjeros en una casa-hacienda donde se compite por los lujos. Con el pasar de los días, Canal 13 confirmó el ingreso de nuevos rostros al encierro y uno de ellos es Angélica Sepúlveda.

Sepúlveda cuenta con experiencia en este formato, ya que ha participado en cinco programas de telerrealidad donde mostró su intensa personalidad.

Tras varios rumores la señal oficializó su entrada y confirmó que la chilena aceptó este nuevo desafío luego de estar en Granjeras, 1810, Mundos opuestos, Amazonas y ¿Volverías con tu ex?.

Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

La también llamada “Fierecilla de Yungay” volverá a la pantalla luego de estar siete años alejada de este género y reveló sus primeras impresiones de Tierra Brava.

“Yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… Si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities. Es el trabajo con más gusto que hago y voy a demostrarlo una vez más”, aseguró la nueva integrante del encierro.

Asimismo, habló de cómo se prepara para enfrentar la aventura que se le viene en los próximos meses y su estrategia de juego.

“Es un trabajo rico y que tiene mucho desafío, en especial de estar creando. No en lo que va a salir en pantalla, porque uno se tiene que olvidar de la pantalla, sino que hay que estar pensando cómo tú puedes ir eliminando a cada compañero, que finalmente son tus enemigos”, explicó Angélica Sepúlveda.

La participante de 42 años también se refirió a su ingreso y el principal desafío que tendrá dentro de Tierra Brava.

“Este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien. En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor”, confesó.

Para finalizar, Sepúlveda agregó que “el gran desafío que tengo es descubrir quién es quién y eso no es algo que me hubiese pasado en otros realities”.