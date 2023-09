El duro cara a cara entre Angélica y Longton en El Purgatorio: “El mismo patán de siempre”

29 de Septiembre de 2023

Los participantes recordaron la pelea que tuvieron hace 14 años dentro del reality 1810.

Durante el noveno capítulo de El Purgatorio se pudo ver el reencuentro entre los ex chicos reality Angélica Sepúlveda y Arturo Longton. Como era de esperarse, el programa no estuvo exento de polémicas y duros comentarios.

El estelar de Canal 13 propone que ambos simulen que acaban de fallecer para luego someterse a distintas secciones con las que se determinará quién irá al cielo y al infierno.

El enfrentamiento entre Angélica y Arturo

Luego que los participantes hablaran de sus polémicas en el pasado, tuvieron un enfrentamiento en el esperado cara a cara. Para esto hay que recordar que las figuras televisivas tuvieron una tensa pelea durante una competencia en el reality 1810, en el que ambos participaron en 2009.

“Han pasado 15 años y sigo manteniendo la misma postura de antes, creí que habías cambiado un poco, pero veo que sigues siendo el mismo patán de siempre”, comenzó lanzando Angélica Sepúlveda.

La “fierecilla de Yungay” arremetió nuevamente contra Longton: “Eres un misógino y no eres capaz de atacar a los hombres, siempre te vas contra nosotras, las mujeres, creo que es por tu inseguridad, no has aprendido a entender que hay una igualdad, siempre nos has mirado como pequeñas y como objetos”.

Tras esta acusación, el ex panelista de Gran Hermano respondió: “Creo que son palabras absolutamente vacías sin ningún contenido real, porque siempre he sentido amor por mi madre, por mi señora, amo profundamente lo que es la mujer”.

Junto con esto, Arturo Longton se tomó el tiempo de aclarar: “Tú eres la única mujer con que he peleado en mi vida y fue en un reality, no en la vida real”, agregando también que “yo he sido capaz de pedir disculpas y tú también tienes que ser capaz de pedir disculpas por las cosas que has hecho”.

Tras este breve pero intenso momento, se dio paso a otras secciones del programa para llegar a la esperada resolución del público. Allí el conductor del estelar, Ignacio Gutiérrez, reveló que Arturo logró ir a El Paraíso mientras que Angélica por votación quedó en El Infierno.