VIDEOS – Los tres ex chicos reality que se sumarán como nuevos participantes en ¿Ganar o Servir?

13 de Mayo de 2024

Dos de los nuevos integrantes que entrarán al encierro participaron previamente de programas en Chile.

En ¿Ganar o Servir? las sorpresas no paran, y esta vez Canal 13 impactará con el ingreso de tres nuevos participantes a la famosa casa de época.

Esta vez hablamos de dos hombres y una mujer, que ya cuentan con experiencia en televisión, específicamente en el formato de reality show. Además, dos de ellos ya son conocidos por el público chileno, mientras que uno de ellos hará su debut en pantallas nacionales.

Estos son los nuevos participantes en ¿Ganar a Servir?

A través de un comunicado, Canal 13 informó que se trata de Fabio Agostini, Julia Fernándes y Facundo González. Tres nuevos integrantes que armaron sus maletas para participar del encierro que se realiza en Perú.

El primero de ellos es un competidor español, que se hizo conocido por su paso por Tierra Brava, reality que finalmente ganó en abril, luego de vencer a su rival Luis Mateucci.

Además, el ingreso del jugador no pasará desapercibido, y así lo reveló la señal en con un pequeño adelanto en sus redes sociales.

Junto a él, también se suma Julia Fernándes, una joven de 29 años oriunda del Amazonas brasileño. Una mujer que se hizo conocida en Chile por ser parte de programas como Amor a prueba y Doble Tentación.

Por otro lado, ella en 2018 protagonizó un bullado accidente de tránsito junto a su entonces pareja Ignacio Lastra, quien quedó con el 90% de su cuerpo quemado. Esta situación fue muy mediática, e incluso hubo muchos que la culparon, algo que buscará revertir en ¿Ganar o Servir?.

“Siempre voy a proteger a Ignacio, jamás diré la verdad completa. Pero ya es momento de que yo me deje conocer sin miedo, que me vean cómo soy hoy. Que no soy sólo una niñita que jotea a los demás, sino que soy una mujer empoderada y que se pueden identificar conmigo, con mi experiencia de vida, con mis aciertos y mis errores”, sostuvo Julia.

¿Quién es Facundo González?

Facundo González es un participante argentino que se inició en la televisión a los 22 años en un conocido programa de baile del presentador Marcelo Tinelli. Tiempo después lo llamaron de Perú para el show Esto es guerra, programa donde participó durante 10 años.

A sus 34 años, aceptó el desafío de ingresar a ¿Ganar o Servir? un reality en el que se encontrará con sus dos amigos Fabio Agostini y Austin Palao.

“Ellos son mucho más disciplinados que yo. Yo no entreno mucho ni me preparo. Sólo jugué al fútbol desde chico, hasta que me lesioné y lo dejé. Entonces diría que soy deportista, pero Fabio es mucho más enfermito que yo con eso”, asegura previo a su ingreso.

Además, su nombre sonó en la prensa nacional cuando se conoció que tuvo un romance con Pamela Díaz. Sobre esto, el argentino reveló que, pese a que todo acabó, ambos mantienen una buena relación.

“Con Pamela tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas”, cerró.