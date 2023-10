Las razones de Cathy Barriga para no sumarse a Tierra Brava

29 de Octubre de 2023

Tierra Brava de Canal 13 ha traído de vuelta “nombres ilustres” en la historia de los realities chilenos, como Pamela Díaz, Arturo Longton y Junior Playboy, y su intención fue sumar otra estrella a su programa: la ex alcaldesa Cathy Barriga.

Y es que la también ex chica Mekano fue tentada para sumarse a Tierra Brava y rememorar sus históricos desencuentros con Pamela Díaz en programas como La Granja VIP.

Sin embargo, Cathy Barriga explicó en Me Late Estelar sus razones para desechar ser parte del reality que se desarrolla en Perú, apuntando a los privilegios que cuentan otros participantes, como Pamela Díaz.

“Yo no fui a firmar mi contrato, porque no quería estar sometida a lo mismo que me sometí en La Granja Vip. No es encontrarme (con Pamela), son las conductas, yo creo que todo el mundo ve las conductas apropiadas e inapropiadas”, relató la ex jefa comunal.

En esta línea, Barriga apuntó que Pamela Díaz “tenía libertades para ver a sus hijos, para comunicarse. A mí solo me ofrecieron, yo insistí, y me ofrecieron solo dos llamados telefónicos a la semana. Y hablando económicamente, para qué vamos a hablar una cosa por la otra”.

“Finalmente, lo que estamos viendo es lo mismo que en La Granja VIP y más fuerte, porque hay más peleas, hay más conflictos”, indicó.

Los detalles de la negociación

Cathy Barriga entregó detalles de las conversaciones con Canal 13 para ser parte de Tierra Brava, aseverando que “tuve varias reuniones, cinco o seis (…) fue complicado, conversamos mucho puntos y a dónde iba el reality”.

“Está la diferencia con el trato, pero no solamente con ella, yo creo que igual tiene que ver con los privilegios por sobre todos, porque se entiende que las necesidades emocionales tienen que ser iguales. La plata puede quizás ser más según sea más conocida o menos conocida”, argumentó la ex alcaldesa de Maipú.

“Yo siento que sigue siendo lo mismo y los mismos privilegios. Y para qué voy a ir si ya hay una persona predeterminada (…) Estamos en tiempos de no discriminación y de igualdad. No estamos hace 20 años, como fue La Granja VIP”, cerró.