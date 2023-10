VIDEO – Con victoria incluida: la llegada de Arturo Longton a Tierra Brava

25 de Octubre de 2023

El chico reality arribó a la hacienda arriba de un auto de lujo, acompañado de una modelo.

El episodio de este martes de Tierra Brava estuvo marcada por la llegada de Arturo Longton, quien arribó a la hacienda en un lujoso auto deportivo amarillo, acompañado de una modelo.

Su llegada marcó su reencuentro con Pamela Díaz, quien de entrada le advirtió que no se junte con Fabio Agostini, luego de notar que ambos congeniaron de inmediato. “No te hagas amigo de él, me hizo perder una competencia, es muy mala leche“, aseguró “La Fiera”, a lo que el español aclaró que no ha sido fácil, pero cada vez nos llevamos mejor.

La llegada del ex panelista de Gran Hermano ocurrió justo en una jornada donde se llevaría a cabo la nueva prueba por equipos y tras enterarse que los verdes llevaban ya un par de semanas en el sector perdedor de la casa, se comprometió a llevarlos a la victoria. Y así fue.

Sin embargo, el triunfo vino con un sabor amargo. Como informó Sergio Lagos, fueron sancionados por romper las reglas y repetidamente cambiarse de habitación por la pelea por el espejo, y en los próximos días se verá el castigo que recibirán.

Longton contra Mateucci

En la entrevista previo a su ingreso a Tierra Brava, Arturo Longton confesó que no tenía pensado volver a encerrarse en su vida, y que cree que puede ganar Tierra Brava.

“Cuando supe que no estaba ni Pedro Astorga ni Pangal, dije Se puede. Posibilidades las tengo todas”, admitió.

Consultado sobre su amiga Pamela Díaz y su relación con Jhonatan, el chico reality opinó que no está convencido de que el modelo le diga la verdad. “A él no le compro ese cuento, él venía desde antes diciendo que la quería conocer porque ella es Pamela. Conociéndola, yo creo que Fabio es más de su gusto”, sostuvo.

También dijo estar poco convencido del liderazgo de Luis Mateucci. “Ese es el que menos me agrada, siempre lo he encontrado un poco ególatra. No me genera confianza y nunca lo he visto como un gran competidor”, opinó.