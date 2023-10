“Lloré más que la chu…”: Pamela Díaz se sincera en Tierra Brava de su quiebre con Jean Philippe Cretton

26 de Octubre de 2023

"La Fiera" entregó detalles inéditos del fin de su relación y reconoció que volver con el animador podría ser una opción.

Compartir

Contra todo pronóstico, Pamela Díaz habló en Tierra Brava, por primera vez, de lo que fue su quiebre con Jean Philippe Cretton hace unos meses.

Fue con Max Cabezón con quien “La Fiera” entregó detalles inéditos de lo que fue esta situación, reconociendo que “yo siempre he dicho que creo que es una de mis parejas más importantes que he tenido“.

En esa misma línea, explicó que “yo siento que no se acabó el amor en sí, sino otras cosas que no hacían que el amor fluyera“, y agregó que “nosotros dos funcionábamos increíble, pero con más gente… A mí me gusta mucho el h…, la fiesta, y él no es así”.

Pamela Díaz confirmó en Tierra Brava que el quiebre con Jean Philippe Cretton ocurrió tras la filtración de un video en el que aparecía besando a otra mujer durante un evento.

“Nosotros terminamos como cuatro o cinco días, y yo le dije que el día en que lo viera con una mina huev…, para mí ya nunca más. Ese día cag… todo (…) Cuando lo supe lloré más que la ch…, me dio hasta taquicardia, después me duché y se me pasó”, reveló.

¿Volvería con él?

Pese a que Pamela Díaz toda la vida ha sido clara que no volvería con una ex pareja, ser consultada por si lo haría con Jean Philippe Cretton, reconoció que es primera vez que dice “no sé”.

“Es primera vez que digo no sé, porque nos llevamos muy bien, y en tres años y medio nunca nos aburrimos“, aseguró.