La legalización del Juego Online en Chile generaría ingresos de más de US$ 50 millones al año

3 de Noviembre de 2023

Con las reformas adecuadas y una visión estratégica, el país tiene el potencial de mejorar su recaudación fiscal.

Por ElDínamo+

La industria del juego online ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Sin embargo, muchos de sus actores no están tributando en Chile, lo que representa una oportunidad perdida para el Estado. Se proyecta que esta industria podría generar ingresos para el Estado por más de 50 millones de dólares al año. En este contexto, es esencial analizar la importancia de aumentar la recaudación fiscal en el país.

El panorama actual de la recaudación fiscal en Chile

El panorama actual de la recaudación fiscal en Chile presenta desafíos significativos, pero también oportunidades. Con las reformas adecuadas y una visión estratégica en el contexto del juego online, el país tiene el potencial de mejorar su recaudación y, por lo tanto, financiar de manera más efectiva sus necesidades y proyectos esenciales.

Comparación con países desarrollados

Chile, a pesar de ser una de las economías más destacadas de América Latina, tiene una recaudación tributaria que se encuentra por debajo de la norma de los países desarrollados. Según datos de CIPER Chile, la recaudación debiera ser igual al 31% del PIB, lo que implica un aumento significativo en comparación con las cifras actuales.

La implicación de esta brecha es doble. Por un lado, significa que el Estado chileno tiene menos recursos para invertir en áreas críticas como educación, salud y infraestructura. Por otro lado, sugiere que hay un potencial no explotado para aumentar la recaudación sin necesariamente afectar el crecimiento económico, a través de la legalización de los casinos online y casas de apuestas en línea.

El panorama actual del Juego Online en Chile

Existen actualmente sitios de casinos online extranjeros que ofrecen juego de azar en línea especialmente orientados a jugadores chilenos. Se estima, de acuerdo a la Superintendencia de Casinos de Juego, que existirían más de 900 sitios en los cuales se puede acceder a juego en línea desde Chile, de los cuales la gran mayoría han obtenido su licencia en otras jurisidicciones, siendo común encontrar, sitios web que operan desde Malta bajo la licencia de MGA o Curazao.

Como se menciona en el artículo sobre casinos online legales en Chile de Gamblermaster, el mercado del juego online en Chile es uno de carácter gris donde hablar de legalidad “(..) no tiene mucho sentido, por lo menos, no hasta que nuestro país regularice la actividad. Hasta entonces, todos los casinos online disponibles en Chile están permitidos más no son legales.”

Adicionalmente, las casas de apuestas online que patrocinan a diversos clubes de fútbol en Chile, incluyendo a los más grandes y a la selección nacional, han sido declaradas ilegales por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Deporte. Estas empresas no tributan y no cuentan con la autorización para operar en el país. La Superintendencia de Casinos y Juegos ha presentado múltiples denuncias y ha informado sobre la ilegalidad de estas operaciones a diversas entidades.

El objetivo de la regulación del Juego Online

El Congreso chileno está por aprobar un proyecto de ley que busca regular el sector del juego online. El principal objetivo de esta iniciativa es crear un mercado competitivo de apuestas en línea, garantizar la integridad pública, proteger a los jugadores, aumentar los ingresos fiscales y asegurar la transparencia en la gestión de los recursos generados por estas plataformas.

Beneficios de la Regulación

Uno de los puntos más destacados del proyecto es su potencial para aumentar la recaudación fiscal. Se estima que esta industria, cuyos actores no están tributando actualmente en Chile, podría generar ingresos para el Estado por más de 50 millones de dólares al año. Esta cifra es significativa y podría tener un impacto positivo en el presupuesto nacional. Pero además de estos factores, el proyecto de legalización del juego online en Chile también establece:

Mercado Competitivo : La propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos.

: La propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos. Protección al Jugador : Se pone énfasis en la importancia de resguardar la fe pública y brindar certeza jurídica a los usuarios. Esto se logrará a través de herramientas adecuadas y el preestablecimiento de probabilidades de premio.

: Se pone énfasis en la importancia de resguardar la fe pública y brindar certeza jurídica a los usuarios. Esto se logrará a través de herramientas adecuadas y el preestablecimiento de probabilidades de premio. Promoción del Juego Responsable : Las enmiendas al proyecto incluyen disposiciones clave, como la limitación de una cuenta por usuario, la designación de entidades certificadoras para supervisar el cumplimiento de requisitos legales y técnicos, y la prohibición de apertura de cuentas para deudores de pensión de alimentos.

: Las enmiendas al proyecto incluyen disposiciones clave, como la limitación de una cuenta por usuario, la designación de entidades certificadoras para supervisar el cumplimiento de requisitos legales y técnicos, y la prohibición de apertura de cuentas para deudores de pensión de alimentos. Transparencia : Se resalta la necesidad de transparencia al requerir que las sociedades operadoras informen sobre sus beneficiarios finales.

: Se resalta la necesidad de transparencia al requerir que las sociedades operadoras informen sobre sus beneficiarios finales. Monitoreo de Cuentas: Se exige a las plataformas contar con sistemas certificados de monitoreo de cuentas de usuario, con la capacidad de generar alertas en caso de desviación de patrones de juego y notificar a los usuarios.

Restricciones y Sanciones para Operadores de Casino en la Actualidad

El proyecto establece que las empresas que han operado ilegalmente en Chile no podrán obtener una licencia de inmediato. Si desean operar en el país después de un período, deberán cumplir con ciertas obligaciones fiscales. Esta medida ha sido bien recibida por los diputados, quienes consideran que el texto impide que se perciba que con la nueva ley habrá un “blanqueamiento o perdonazo” a las empresas que operaban ilegalmente en Chile, en la actualidad. Las sanciones por incumplimientos a la normativa vigente a las que las empresas pudieron estar afectas, tampoco se extinguen.