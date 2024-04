Daniela Aránguiz sobre su ex suegra como testigo de Maite Orsini: “No me espero tanta traición junta”

27 de Abril de 2024

"Lo que más me duele de esta demanda, lo quiero decir públicamente, que el testigo de Maite sea mi suegra", dijo la ex de Jorge Valdivia.

Compartir

Daniela Aránguiz sostuvo que lo que más le duele en torno a la querella que presentó en su contra la diputada Maite Orsini, es que su ex suegra sea testigo por parte de la nueva pareja de Jorge Valdivia y dijo que no espera tanta traición.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, la panelista de Sígueme le confesó a Julio César Rodríguez que “eso es lo más doloroso de toda esta demanda“.

“Lo que más me duele de esta demanda, lo quiero decir públicamente, que el testigo de Maite sea mi suegra“, recalcó la ex Mekano.

Aránguiz y la traición de su ex suegra

En ese sentido, Daniela Aránguiz admitió que “me duele porque no me lo espero, no me espero tanta traición junta. De lo de la demanda, lo que más me duele es eso”, enfatizó.

Ahondó al respecto y recordó que a su ex suegra, Elizabeth Toro, “muchas veces invité a viajar con nosotros para nuestras vacaciones. Muchas veces le regalé cirugías plásticas, muchas veces la tuve en mi casa semanas porque estaba muy sola y le tenía un cariño gigante“.

Según la ex Tierra Brava, “la última conversación que tuve con ella fue darle las gracias y decirle gracias, porque estas vacaciones, si tú no hubieras estado con mis hijos hubieran estado muy solos. Te doy gracias por hacerles un plato de comida, por cuidarlos, en las vacaciones que le correspondían al papá con ellos“, recordó que le dijo a su ex suegra.