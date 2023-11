¿Quién es Nicole Block?: Tierra Brava revela a la nueva participante del reality

3 de Noviembre de 2023

La jugadora entrará soltera al encierro y afirmó saber con quién de sus compañeros hará match.

Compartir

El adelanto del capítulo de este domingo de Tierra Brava mostró que se sumará una nueva participante a la casa-hacienda y se trata de Nicole Block. Una mujer de 34 años que se incorporará a los 15 integrantes que quedaron en competencia luego de la eliminación de La Botota.

“Entro a Tierra Brava porque me encanta el proyecto y no me podía perder estar aquí. Creo que es una tremenda vitrina”, aseguró la jugadora que ingresará al reality de Canal 13 en los próximos episodios.

¿Quién es Nicole Block, la nueva participante de Tierra Brava?

Nicole Block es una reconocida influencer y actriz que hizo su debut en la teleserie de TVN El camionero en 2016, y al año siguiente se integró al área dramática de Mega con Tranquilo papá.

Pero esto no es todo, ya que también es autora de un libro llamado Frente al espejo. En este escrito ella cuenta su experiencia personal con la rehabilitación de desórdenes alimentarios.

A días de su ingreso, el rostro televisivo aprovechó de confesar lo que busca en Tierra Brava: “Quiero ganar. Soy hijita de papá y quiero independizarme y mantenerme sola, y esto puede ser el puntapié para dar este salto en mi vida”.

En relación a su personalidad y participación dentro de la casa-hacienda explicó: “Creo que aportaré con demasiada diversión porque yo tengo un ají en cierta parte, por lo tanto, soy súper prendida, muy dinámica y soy extrema, en el sentido que soy blanco o negro. Además, soy 24/7 porque duermo muy poquito… soy como una montaña rusa de emociones”.

En cuanto a su vida sentimental aclaró que entrará soltera al reality y que tiene a un participante en la mira.

“Me encanta hacer match… pienso en Junior Playboy porque lo encuentro demasiado entretenido e igual seríamos una buena dupla”, confesó Nicole Block que adelantó un posible acercamiento.

Finalmente manifestó con nombre y apellido los jugadores que no son de su gusto: “Los más guapos son solo para cuartearlos, pero no son mi onda: Jhonatan y Fabio son guapísimos. Por favor, por las mujeres que ven el reality, que nunca se pongan polera”.