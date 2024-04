VIDEOS – Se suma a Blue Mary: quién se convirtió en la segunda nominada de ¿Ganar o Servir?

29 de Abril de 2024

En la Asamblea de los Sirvientes, los integrantes del equipo Resistencia debió elegir a la segunda nominada.

¿Ganar o Servir? vivió este domingo la primera Asamblea de los Sirvientes, donde conocimos el nombre de la segunda nominada, quien se suma a Blue Mary en el primer proceso de eliminación.

Tras haber perdido en la competencia por equipos, el equipo Resistencia debió enfrentar esta instancia donde la convivencia cobró su primera víctima.

De esta forma, tras obtener los votos de Luis Mateucci, Camila Recabarren, Faloon Larraguibel y Gonzalo Egas, la segunda nominada fue Cindy.

Los principales motivos que llevaron a sus compañeros a elegirla fue netamente estrategia y amistad, argumentos que ella entendió y aceptó.

“Es súper complicado, porque con quien más he estrechado amistad es con Blue, y no pensaba en ir yo a duelo con ella“, comento la ex árbitra tras recibir los votos y convertirse en la segunda nominada de la semana en ¿Ganar o Servir?

Competencia masculina

En el capítulo de este lunes de ¿Ganar o Servir? podremos ver la competencia masculina, donde el perdedor se sumará a Cindy y Blue Mary, poniendo en riesgo su permanencia en el encierro.

La prueba a la que se someterán será de resistencia, donde serán puestos en 45° y con sus brazos deberán afirmarse para evitar caer al agua. El primero que lo haga se convertirá en el tercer nominado del reality de Canal 13.