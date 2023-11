“Ya me lo comí”: Coni Capelli reveló fugaz romance con Gonzalo Valenzuela

27 de Noviembre de 2023

Constanza Capelli profundizó sus dichos, explicando que su affaire con Valenzuela ocurrió después de sus encuentros con Jorge Valdivia.

Compartir

Constanza Capelli, una de las semifinalistas de Gran Hermano Chile, realizó una ardiente confesión en el reality de Chilevisión y que incluye al actor Gonzalo Valenzuela.

Y es que la ex bailarina de ballet estaba conversando con Viviana Acevedo sobre los galanes de TV que les gustaban, donde salieron varios nombres al baile.

El primer nombrado fue Benjamín Vicuña, ante lo cual Constanza dejó ver que podría ser “su próximo error”.

Tras esto, Viviana nombró a Gonzalo Valenzuela, quien en las últimas semanas dio noticia por su matrimonio con Kika Silva en Las Vegas y su vuelta a Chile para validarlo en nuestro país, ante lo cual Coni lanzó unas icónicas palabras: “No, ese ya me lo comí”.

Constanza Capelli profundizó sus dichos, explicando que su affaire con Valenzuela ocurrió después de sus encuentros con Jorge Valdivia, a quien también dedicó palabras. “Un saludo a mi rey bello”, indicó en alusión al Mago.

Sobre Valenzuela, Coni recalcó entre risas que “y eso que no era conocida, ¡Aaaaah! Imagínate ahora que lo soy… Leonardo DiCaprio, voy por ti”.

Nueva eliminada en GH

Por su parte, este domingo hubo una nueva eliminada, siendo Skarleth Labra, quien fue la menos votada por el público.

La primera salvada fue Coni Capelli, la gran favorita del público, seguida de Jorge Aldoney, pareja de Skarleth, mientras que la última salvada por la gente fue Jennifer Galvarini, Pincoya, con lo cual la oriunda de Punta Arenas debió decir de Gran Hermano.

“Los voy a extrañar mucho, se cierra esta etapa, aprendí mucho de este reality. Aprendí mucho de ustedes. No lloren que me da penita Los voy a ver afuera, los voy a extrañar mucho, ya queda poquito”, declaró Labra a sus ahora ex compañeros de la casa-estudio.

En tanto, se espera que este lunes ingrese Julio César Rodríguez a la casa-estudio ubicada en Argentina.