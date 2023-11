“Creo en el libre mercado”: Jorge de Gran Hermano buscará incursionar en la política

30 de Noviembre de 2023

El ex participante aseguró que de concretarlo, lo haría como independiente y aseguró que buscará iniciar esta nueva carrera "en el próximo ciclo parlamentario".

Luego de su salida de la casa estudio, Jorge Aldoney visitó el panel de Gran Hermano y reveló su interés en llegar a la política.

Esto no es una sorpresa para quienes son seguidores del reality show, ya que el ex participante durante su estadía dejó claro en varias ocasiones su interés en el tema.

Por esta razón, Diana Bolocco aprovechó la instancia para preguntarle: “¿Te gustaría tener una carrera política?”, a lo que el Mister Chile contestó rápidamente: “Por supuesto”.

“¿Pronto?”, consultó la animadora del programa.

“Quizás en el próximo ciclo parlamentario”, reconoció Aldoney candidateándose.

“No tengo partido”

Sobre sus pretensiones políticas a futuro, Jorge reveló en Gran Hermano que le gustaría incursionar en la política como independiente.

“No tengo partido, soy centro. Creo en el libre mercado, en la focalización del gasto público. Pero también puedo ser feminista y ambientalista. Creo en la economía social, de mercado”, dijo el ex jugador explicando algunos sus intereses.

Tras escuchar esto, Diana le aseguró que “yo creo que hay varios (partidos) que te van a llamar”. Seguido a eso, quiso ponerlo en aprietos y le preguntó a quién escogería si lo llaman del Partido Socialista y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sin embargo, el Míster Chile aseguró no identificarse con “ninguna de las dos”.

Momentos más tarde aprovechó de enviarle un mensaje a los organizadores del Servicio Electoral de Chile. “Por favor que el Servel me devuelva mi mesa. La última vez no me llamaron. Que me devuelvan la mesa, si yo era presidente de mesa”, exigió Jorge en pantalla.