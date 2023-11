VIDEO – La advertencia de Pamela Díaz a Botota en Tierra Brava: “No me defraudes”

30 de Noviembre de 2023

En conversación con Uriel, La Fiera aseguró tener "clarísimo" que la transformista no es su amiga.

Pamela Díaz, en el episodio de este miércoles de Tierra Brava, dejó de manifiesto la desilusión que ha sentido con Botota en el encierro, sobre todo tras su regreso.

Pese a que se conocen desde antes, La Fiera ha visto comentarios, situaciones y actitudes de parte de la transformista que no han sido de su agrado, por lo que a la hora de referirse a ella, ahora mantiene cautela.

Las palabras de Díaz ocurrieron cuando conversaba con Uriel, quien le dijo que la transformista “no es amiga tuya”, a lo que ella aseguró que “lo tengo clarísimo”, recordando que su desconfianza comenzó cuando volvió tras las renuncia de Eva Gómez.

“El día que volvió la Botota y la Chama se subió a abrazarla… Ellos venían hace una semana haciéndome pico (sic). Y ahí yo dije mmm ok. Pero la otra se había ido una semana antes y yo la vi pelándome”, comentó, por lo que le dijo “no me defraudes. Mañana le voy a decir Bototita, no me cagues de ninguna forma porque yo soy una persona muy leal“.

Pamela Díaz aseguró que Botota “sabe como soy yo cuando me da la hueá (sic)… Para mí está muerta la gente“, finalizó la conversación que tenía con Uriel.