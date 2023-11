VIDEO – “No lo pensé dos veces”: así fue el celebrado regreso de Botota a Tierra Brava

8 de Noviembre de 2023

La transformista ocupó el puesto que dejó Eva Gómez, quien decidió renunciar al reality por motivos personales.

Tras la renuncia de Eva Gómez por motivos personales, en el episodio de este martes se concretó el regreso de Botota Fox a Tierra Brava, sorprendiendo a todos sus compañeros, a solo días de su eliminación.

Fue Karla Constant quien llegó hasta la hacienda para comunicarle a los participantes que tras la partida de la animadora, el equipo rojo había quedado en desventaja frente al verde, por lo que tuvieron que recurrir a una ex participante.

Mientras la comunicadora explicaba la situación, la transformista ingresaba por la puerta principal en completo silencio, hasta que simplemente apareció, siendo recibida con euforia por sus compañeros, principalmente por Chama y Luis Mateucci, con quienes concretó un fuerte vínculo durante su estadía.

Con humor y fiel a su estilo, en su regreso a Tierra Brava, Botota Fox contó que justo esa noche tenía programado el vuelo de regreso a Chile.

“No alcancé, me llamaron, me dieron la oportunidad de volver y no lo pensé dos veces por todos ustedes. Porque de verdad son tremendas personas, como lo dije”, señaló y confirmó que aceptaba volver al reality show de Canal 13.

Una vez que Karla Constant se retiró, la artista se puso al día con sus compañeros, principalmente del equipo rojo, quienes le comentaron su derrota en la nueva prueba por equipos. Además, conoció a Nicole Block, con quien rápidamente tuvo química.