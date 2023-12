Jordan 23 desmiente a ex manager y anuncia querella por injurias y calumnias graves

1 de Diciembre de 2023

El conocido artista confirmó medidas legales luego que lo acusaran de almacenamiento pornográfico.

El cantante urbano El Jordan 23 anunció una querella por injurias y calumnias graves contra su ex manager y tío paterno Marco Carrasco. Esto, ya que su ex representante lo acusó de pedofilia y de elaboración de material pornográfico infantil a través de redes sociales.

“Dejen de seguir al pedófilo que le sacaba foto a sus propios hermanos sin ropa. Por esto tiene causa y su madre, que lo dejó tirado a los 3 años, le está tapando todo porque ahora tiene plata”, dijo inculpando a su sobrino luego de ser despedido.

Al artista no guardó silencio y reveló las razones que tuvo para echar a su familiar de su equipo de trabajo: “Quiero que todos sepan que al Markito (mi ex manager), tuve que echarlo por doméstico. Me robó millones cuando me fui para España y está haciéndose el w… para no pagar, por eso me está haciendo toda esta escena”.

Es importante recordar que el trapero fue formalizado en 2018 por esta situación y el proceso judicial finalmente terminó declarándolo inocente durante el año 2022.

En el Juicio Oral Jordán Carrasco Morales fue absuelto por los cargos presentados por la Fiscalía por el delito de almacenamiento de material pornográfico.

La querella de Jordan 23 contra su ex manager

Luego de estas graves acusaciones, Jordan 23 hizo público el documento que confirman que inició una querella contra su ex representante.

“El señor Jordán Jesús Carrasco Morales, ha tomado la decisión de querellarse por las expresiones vertidas por el señor MARCO FREDY CARRASCO MORALES, EX MANAGER DE EL JORDAN 23, ya que son constitutivas de los delitos de injurias y calumnias graves hechas por escrito y con publicidad”, afirma el comunicado.

INSTAGRAM @el.jordan23

Junto con el escrito oficial, el intérprete de Cabaña le dejó un último mensaje a su tío en una historia de Instagram: “Yo no tengo para qué mentir o inventar w… tuyas, ahí está mi base. Nunca he querido dejarte mal, así que espero que te haga feliz hacer daño y meterle la mano a tu familia. De todo corazón, espero que te vaya bien en la vida”.