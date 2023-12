Denise Rosenthal y fotos íntimas falsas: “Estoy tomando acciones legales”

3 de Diciembre de 2023

La cantante nacional explicó que este tipo de imágenes se crearon gracias a Inteligencia Artificial, además de descartar ser la mujer que aparece en otro video viralizado.

Denise Rosenthal mostró su molestia por la viralización de supuestas fotos íntimas, dejando en claro que son falsas y que analiza tomar acciones legales.

“Mi gente, había omitido este tema, pero me han llegado muchos mensajes. La verdad no me gusta masificar estas cosas. Siempre cuando salgo a decir algo se masifica más”, sostuvo Denise Rosenthal en su cuenta de Instagram.

Esto, luego que una de sus seguidores le consultara sobre esta situación, rechazando de plano la veracidad de los registros dados a conocer.

“Esto es totalmente Inteligencia Artificial (IA), es absurdo, no soy yo. Paren la we…”, sostuvo la artista, quien también instó a no compartir este tipo de imágenes.

Denise Rosenthal dejó en claro que “mi intimidad es mi intimidad. Nunca van a encontrar fotos así. Lo otro que está circulando es un video, no soy yo, ni siquiera tiene mi tatuaje. Hasta le llegaron las fotos a mi mamá, ¿de verdad hay gente que se la cree?”.

“Lo otro que está circulando es un video, no soy yo, ni siquiera tiene mi tatuaje”, acusó.

Es por esto que precisó que está analizando tomar acciones legales, “porque la Inteligencia Artificial está llegando a un punto donde es peligrosa, sobre todo cuando hay gente que no sabe que existen estas cosas y se lo creen”.