VIDEO – Así respondió Denise Rosenthal a las críticas por su show en la Teletón 2023

11 de Noviembre de 2023

La cantante fue una de las primeras en presentarse al inicio de la cruzada solidaria la noche de este viernes.

Compartir

Denise Rosenthal fue una de las primeras artistas en presentarse en la Teletón 2023, donde no solo presentó el himno oficial de la campaña de este año, sino que también hizo un repaso por sus más recientes hits como Sugar Mami y Agua Segura, entre otros.

Pese a los aplausos que recibió en el teatro, en redes sociales no dudaron en criticar a la intérprete por el notorio uso del playback y la puesta en escena, a diferencia de otros exponentes de la música que también estuvieron presentes durante las primeras horas de la transmisión de la cruzada solidaria.

Una vez finalizado su show en la Teletón 2023, Denise Rosenthal conversó con Página 7, desde donde le consultaron sobre los comentarios que generó en las plataformas digitales.

De entrada, aclaró que “no me he metido a Twitter. No tengo Twitter. Decidí desechar todas las redes sociales que a veces no son tan constructivas“.

“Yo acá vengo a hacer mi pega con mucho cariño y amor, y al que le gusta bien, y al que no… Que se vaya a comer“, agregó, entre risas.

Por último, la cantante recalcó que “mi compromiso con la Teletón es estar acá, entregar amor, acompañar a los chicos en sus procesos (…) La infraestructura es impresionante, quizá la gente no ve todo lo que hay detrás”.