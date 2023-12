Las razones de Ignacia Michelson para ausentarse de final de Gran Hermano

3 de Diciembre de 2023

“Sé que ayudé a todos: A mis amigos y a mis enemigos también… porque también los ayudé", agregó Ignacia Michelson.

Este domingo desde las 23:30 horas se llevará a cabo la final de Gran Hermano Chile, donde Constanza Capelli, Scarlette Gálvez y Jennifer Galvarini buscarán quedarse con la primera edición del reality de Chilevisión.

Es por ello que el canal de TV realizará una gala especial, que contará con una alfombra azul y la presencia de los ex participantes de Gran Hermano.

Sin embargo, uno de los jugadores que pasó por la casa-estudio no podrá decir presente en la ceremonia; se trata de Ignacia Michelson.

Y es que la DJ explicó en sus redes sociales que se encuentra fuera del país, específicamente en Barcelona, por lo solo verá la final por TV.

“Mis reyes bellos, bueno les quiero contar que no voy a estar en la final allá en Gran Hermano. Me duele porque están mis favoritas allá en la final. Les deseo lo mejor, lograron mucho”, indicó Ignacia Michelson.

En esta línea, la influencer explicó que aunque quisiera viajar hoy mismo a Chile para estar en el evento, no alcanzaría a llegar.

“Conocí gente maravillosa en este lindo reality, creo que todos me conocieron un poco más, vieron como soy y me dejó mucho y espero haberles dejado mucho, no solamente a ustedes, los que fueron público sino a los participantes”, recordó.

Junto con ello, la ex jugadora tuvo un mensaje especial para las finalistas, señalando que “les deseo lo mejor a las finalistas, especialmente a mis Reinas Bellas que llegaron a la final. Las quiero mucho, dieron tanto, pasaron tanto y ahí están: En la final. Nos vemos cuando vuelva para mandarnos una fiestita de aquellas ¡Las adoro! Su Reina Bella”.