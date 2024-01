VIDEO – Yamila Reyna sufre violento robo: fue arrastrada por motochorro

3 de Enero de 2024

"No es el valor de lo que te roban, sino el contenido. Esas cosas no se devuelven" dijo contando la situación donde reveló que lo que más le afectó fue perder los recuerdos de su padre.

La actriz, animadora y comediante Yamila Reyna dio a conocer este miércoles que sufrió un violento robo en Córdoba, Argentina, donde dos hombres le robaron su teléfono.

El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde en un barrio de la ciudad, donde la agarraron dos motochorros. “Uno de ellos se bajó y la reacción mía fue gritar para que alguien me ayudara, pero al ser una calle muy tranquila no salió nadie. El motochorro que estaba arriba de la moto aceleraba para que no se escucharan mis gritos”, declaró en el matinal Buenos Días a Todos.

“Me tiraron de la correa de la cartera. Caí al suelo y como yo me aferré a no soltarla. Me arrastró por el pavimento, por eso me lastimó” dijo Yamila Reyna recordando los hechos.

En aquel teléfono estaba uno de los últimos mensajes que le había dejado su padre en el grupo familiar, “la sangre es nuestra, el talento es tuyo” decía la frase que por cierto tiene tatuada en su brazo.