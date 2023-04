En medio de polémica con Argandoña: Adriana Barrientos recordó fuerte comentario que le hizo Yamila Reyna

18 de Abril de 2023

Adriana Barrientos respaldó a Raquel Argandoña de su reciente polémica con Yamila Reyna, recordando un comentario que le dedicó la argentina años atrás.

Adriana Barrientos, panelista de Zona Latina, respaldó a Raquel Argandoña en la reciente polémica que la involucró con Yamila Reyna, a quien ninguneó por su trabajo en TVN.

La modelo se sumó a la discusión que se generó entorno al tema y recordó un particular comentario que le dedicó con la argentina hace un tiempo.

“Ella fue más explícita. Yamila dijo que yo me había ganado mi puesto en la tele de rodillas en la sala de dirección“, aseguró Adriana Barrientos.

Sobre esto, se refería a un chiste que hizo Jorge Alís en 2014 que, según precisó, “era súper vejatorio” y que fue “en la época donde se hacían estos típicos chistes sexistas, que eran bien feos y gracias a Dios ahora se condenan y esas cosas no van”.

“En esa época trabajaba para Morandé con Compañía, fue súper fuerte el chiste, me violentó y salí a defenderme e hice ilusión a un tema X”, relató.

En ese entonces, comentó Adriana Barrientos, Yamila Reyna “a pito de nada, sale a defender a Jorge Alís. Ella dice que él es un hombre que ha hecho una carrera por su talento, su trayectoria y lanza un sin número de epítetos en contra mío, bien fuertes, y dije esta niña, qué onda“.

Adriana Barrientos y su respaldo a Raquel Argandoña

Sobre las declaraciones que Raquel Argandoña le dedicó a Yamila Reyna, Adriana Barrientos sostuvo que no dijo nada “tan grave” sino que “ella dice que tiene un padrino ahí, convengamos que dentro del canal hay alguien que se enamoró de Yamila o tiene una relación amorosa con alguien o no la ha blanqueado, no sé cuál es el problema, porque a quien la están vinculando puede ser una persona soltera, sin compromiso. Mientras esté separado no hay problema”: