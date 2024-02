VIDEO – Valentina suplica por su vida en impactante adelanto de Generación 98

16 de Febrero de 2024

La esposa de Juan José vivirá una situación límite por culpa de Alicia.

Tras finalizar las emisiones de esta semana, Mega reveló este viernes un impactante adelanto de Generación 98, el cual es protagonizado por Valentina (María Gracia Omegna).

En ella vemos a la mujer siendo amenazada por Alicia (Lorena Capetillo), quien sostiene una pistola con el fin de acabar con la vida de la esposa de Juan José (Nicolás Poblete).

“Son las últimas palabras que vas a escuchar en tu vida“, le dice la madre de Sofía (Amanda Silva), para luego obligar a Valentina a rezar el Avemaría.

Sin embargo, la ex alumna del Saint Williams ocupará hasta sus últimas cartas con tal de no morir. “Quédate con Juanjo, quédate con mi casa, quédate con todo lo que yo tengo, pero por favor no me hagas nada. Te lo suplico“, le dice, entre lágrimas, justo en el momento en que su esposo llega.

“Una estafa”

En otra de las escenas que aparece en el adelanto de Generación 98, además de la crítica situación que vive Valentina, Javiera (Paloma Moreno) parece haber descubierto los planes de Chico Olmedo (Gabriel Cañas) y trata de abrirle los ojos a Clemente (César Sepúlveda).

“Esto es, a todas luces, una estafa“, dice la empresaria, confirmando sus sospechas con el proyecto Punta Virgen.