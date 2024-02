Generación 98: la desesperada confesión de Juanjo que revela el grave delito que cometió Alicia

14 de Febrero de 2024

El corredor de propiedades suplicará ayuda y revelará detalles de un terrible episodio que ocurrió recientemente en la teleserie.

Compartir

El próximo capítulo de Generación 98 estará marcado por una sorpresiva confesión de Juanjo (Nicolás Poblete), quien tomará medidas desesperadas para alejar de su vida a Alicia (Lorena Capetillo).

En el episodio, que actualmente se encuentra disponible en MegaGo, el corredor de propiedades irrumpirá en la oficina de Julia (Tamara Acosta) para saber si ella es la psicóloga de su ex amante.

Una vez que corrobora esto, el esposo de Valentina (María Gracia Omegna) le pedirá ayuda de manera urgente.

La confesión de Juanjo sobre Alicia

Juanjo se mostrará angustiado ante Julia y le suplicará que intervenga: “Estoy desesperado, ayúdame a sacar a Alicia de mi vida antes de que sea demasiado tarde”.

“Aunque quisiera ayudarte no podría, es más, no deberíamos estar ni siquiera conversando”, afirmará la psicóloga.

“Te pido disculpas, pensé que a lo mejor podías hacer una excepción considerando lo grave de todo lo que está pasando”, manifestará el personaje de Nicolás Poblete intentando convencerla.

Junto con esto, el hombre le enrostrará: “Igual tú tienes algo de responsabilidad sobre el estado actual de Alicia”.

“Yo no soy su chaperona, soy su psicóloga y la confidencialidad para mí es fundamental”, aclarará Julia.

“¿No puede hacer una excepción? Hay una familia que está en riesgo, hay niños. O sea, la Alicia está amenazándonos constantemente”, sostendrá el corredor de propiedades, dejando ver su temor.

“Lo siento, te voy a pedir que te vayas”, dirá la pareja de Arturo (Francisco Reyes) mostrándole la puerta.

Al ver que no obtendrá ayuda de parte de la mujer, Juanjo decidirá revelarle las atrocidades que ha hecho la madre de Sofía.

“La Alicia le mandó una culebra viva de regalo a la Valentina, esos son los actos que está cometiendo tu paciente”, dirá dejando desconcertada a Julia.

Momentos más tarde, Juan José cerrará la puerta del lugar para confesarle: “¿Te contó que me drogó para violarme en mi propia casa? Me dejó totalmente inconsciente y me violó a metros de donde estaban durmiendo mis niños”.

Durante los próximo episodios se podrá ver si finalmente Julia intervendrá en la situación que complica al hombre y a su familia.