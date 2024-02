Constanza Mackenna adelantó más muertes “inesperadísimas” en Generación 98

22 de Febrero de 2024

En conversación con el podcast Me Importas Tú, la actriz también reveló un desconocido y perturbador episodio que vivió con Herval Abreu.

Constanza Mackenna protagonizó el más reciente episodio del podcast Me Importas Tú, conducido por Gonzalo Sepúlveda, donde se refirió a lo que se viene en Generación 98 en los próximos capítulos.

Esto, luego de la muerte de Alicia (Lorena Capetillo) a manos de Valentina (María Gracia Omegna). De hecho, la actriz que interpreta a Macarena en la teleserie nocturna de Mega aseguró que se vienen más hechos como éste.

“Sí, vienen más muertes. Inesperadísimas“, aseguró la intérprete, destacando que “esta teleserie partió todo muy dentro de la comedia y el director me acuerdo de que nos decía ya nos vamos a ir ensuciando, esto va a ir agarrando vuelo…“.

En el caso de su rol en Generación 98, Constanza Mackenna afirmó que “lo que a mí me pasó, leyendo el primer vuelco grande que tiene mi personaje, es que decía no lo puedo creer. Si esto está pasando en este capítulo, qué va a pasar en el último. Ahí empezó una bola de nieve gigante”.

Para ella, la teleserie nocturna “te va sorprendiendo todo el rato” y “a veces, parecía casi plana y la bola empezó a agrandarse y no paró más. Arrasó con todo lo que vimos en el capítulo uno y es otra teleserie”.

El casting con Herval Abreu

Durante la entrevista, Constanza Mackenna también reveló un desconocido episodio que tiene como protagonista al ex director de teleseries Herval Abreu, quien en los últimos años fue acusado de acoso y abuso sexual.

Hace algún tiempo, según relató la actriz, quiso ser parte del elenco de Soltera Otra Vez y para ello, fue citada a la casa de Abreu para realizar un casting.

“Fui a su casa y fue súper incómodo. Me terminé yendo porque siempre he sido pudorosa y para dentro, siempre fui así, de chica y cuando las cosas no me hacen sentir cómoda, no puedo no más, me cuesta sobreponerme a eso”, contó.

Así, Herval Abreu “me pasó unos guiones, los empezamos a leer. Había tres escenas y una era como te amo, dámelo todo, muy elevada de tono y ahí me empecé a sentir incómoda, con mucha vergüenza, pudor”.

“No entendía por qué estábamos haciendo un casting que nadie está grabando, por qué al director le tengo que hablar al oído y no a un actor y que él mire de afuera. Es difícil cuando no sabes cómo funcionan las cosas y solo tienes sensaciones”, explicó.

A raíz de todo esto, Constanza Mackenna aseguró que “solo le dije una escena al oído y eso ya me parecía totalmente perturbador. Me fue a dejar al auto y me decía no creas que estoy haciendo cosas…, como un parche antes de la herida. Ahí chao, nunca más”.