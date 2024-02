Festival de Viña 2024: Alison Mandel está feliz de abrir el humor en la Quinta Vergara

25 de Febrero de 2024

La comediante habló con la prensa en la víspera de su presentación y reconoció que pese a la buena experiencia de 2018, los nervios se mantienen.

La comediante Alison Mandel, que será la encargada de iniciar las presentaciones de los humoristas en el Festival de Viña 2024, admitió que además de emoción, siente nervios por subirse nuevamente al escenario de la Quinta Vergara.

La ex Club de la Comedia reconoció durante una conferencia de prensa que “siento todo. Emoción, felicidad, nervios. Podría decir que no hay una sola emoción que represente este momento“.

“Sobre todo, me siento muy agradecida del proceso que he vivido. Y de la gente que ha sido particularmente muy buena onda conmigo“, le dijo a los medios.

Alison Mandel feliz de inaugurar el humor en el festival

La comediante habló de sus sensaciones previo a su show de esta jornada y dijo que le gusta estar en la noche inaugural.

“Me pareció que es una noche en la que yo calzaba bastante bien, me gusta. Es una buena noche encuentro yo”, aseveró al respecto.

Sobre la rutina que ofrecerá esta noche en la Quina Vergara, Alison Mandel, dijo que “tiene harto de maternidad, relaciones de parejas, amigas, de todo un poco“.

Admitió, eso sí, que pese a su experiencia previa y el éxito que logró en el mismo escenario en 2018, los nervios previos a show se mantienen.

“La Chiqui, mi compañerita, me dice que tengo los nervios de acero y me permito sentirlos. Es un escenario muy grande, sería muy raro que no los sintiera“, manifestó con sinceridad.