Jennifer Lopez cancela siete conciertos de su gira mundial

16 de Marzo de 2024

Jennifer López anunció en febrero pasado que realizaría una gira para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco This is Me… Now, que incluye 19 canciones.

Jennifer Lopez informó la cancelación de al menos siete conciertos, de cara a su primera gira por Estados Unidos y Canadá en cinco años.

Según informó Ticketmaster, las ciudades excluidas de la gira This is Me… Now the Tour son Nashville (Tennessee), Nueva Orleans (Luisiana), Raleigh (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia), Houston (Texas), Cleveland (Ohio) y Tampa (Florida).

Se espera que Jennifer Lopez inicie su nueva gira mira musical el próximo 26 de junio en Orlando, estado de Florida, extendiéndose por 37 fechas hasta el 5 de agosto, en Montreal, Canadá.

La empresa detalló que las personas que hayan adquirido entradas para los recitales cancelados no deben realizar ninguna gestión, ya que en los próximos 30 días se les reembolsará el dinero a través del mismo método de pago con el cual compraron los boletos.

Sin embargo, se desconocen los motivos de Jennifer Lopez para no presentarse en estas siete ciudades, ya que tanto la cantante como Ticketmaster no han entregado mayores detalles.

Por su parte, la prensa estadounidense asegura que este será el último disco de estudio de la artista de cara a un eventual retiro de la música.