This Is Me…Now: dónde ver la película de Jennifer López y las críticas que ha recibido

El filme de la cantante y actriz estadounidense recibió un 86% en Rotten Tomates.

El pasado martes 13 de febrero la actriz y cantante estadounidense, Jennifer López, estrenó su nueva película en Hollywood y prontamente estará disponible a través de Amazon Prime Video.

La película musical, que coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de Jennifer López titulado This is Me…Now, se centra en su historia y su vida amorosa.

Tanto en su álbum como en la película representa la naturaleza de las relaciones, incluso consigo misma, a través de los personajes del drama de su vida escrito por ella misma.

Disco y película de la vida de Jennifer López

En una entrevista con Reuters, Jennifer López dijo que cada vez es más importante para ella crecer como persona y como artista, ser más vulnerable y ser más honesta sobre las cosas.

“Así que esto es algo que me pareció muy orgánico hacer en este momento de mi vida. Debido las cosas por las que he pasado y las cosas que he aprendido“, agregó.

La película dura 65 minutos, fue dirigida por Dave Meyers, y en ella se muestran algunos de los 13 temas de su noveno álbum.

Si bien hasta el momento solo se ha estrenado en Hollywood, estará disponible desde el viernes 15 de febrero para todos quienes tengan una suscripción en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, así lo hizo saber la empresa por medio de un post de Instagram.

En su film, Jennifer López interpreta al personaje Alida. Así mismo, los otros papeles son ocupados por las actrices Sofia Vergara y Keke Palmer, el rapero Post Malone y también su esposo, Ben Affleck.

La buena crítica de la película de Jennifer López

Rotten Tomatoes, un sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, publicó su crítica al respecto.

En este caso, si una película recibe más del 60% de opiniones positivas, se considera que es “fresca” (refiriéndose a algo positivo) y la recompensan con un icono de un tomate.

De este modo, el filme de la cantante estadounidense recibió un 86% de tomates, considerándolo un buen comienzo a pesar de que aún no está disponible a todo el público.