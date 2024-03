FOTO – Así será el reencuentro de Pedro con Robin en Generación 98

26 de Marzo de 2024

El hijo de Julia mintió sobre su viaje y sorprenderá al enfermero en medio del matrimonio de Martita.

En el próximo capítulo de Generación 98, se podrá ver el inesperado reencuentro entre Robin (Gabriel Urzúa) y Pedro (José Antonio Raffo), luego de que este último, supuestamente, regresara a Barcelona.

En las imágenes que Mega emitirá este martes, se mostrará al enfermero en el matrimonio de su mejor amiga con Gonzalo (Nicolás Oyarzún), pidiéndole a Martita (Daniela Ramírez) poder participar de la dinámica del ramo.

Momentos más tarde, se evidencia que Robin irá a buscar las flores que quedaron en la oficina de su amiga, pero allí lo esperará una gran sorpresa.

El reencuentro de Pedro con Robin

En el capítulo 165 que ya está disponible en Mega Go, se verá que Robin recibirá una misteriosa llamada en la que le anuncian que hay un regalo esperando para la novia. Al abrir la puerta, el enfermero se encontrará con Pedro, quien supuestamente se encontraba en España.

“¡Pedro! Estás acá, ¿pero no estabas en Barcelona?”, consultará impactado el amigo de Martita.

“Nunca me fui tontito. Por lo menos me resultó, porque veo que te la creíste. Yo le pedí a mi mamá que te dijera que me había ido”, revelará el hijo de Julia (Tamara Acosta).

Al escuchar esto, Robin le preguntará: “¿A modo de castigo? Bueno me lo merecía”.

“No… quería que me dejaras de escribir y que ojalá te olvidaras de mí”, le explicará Pedro.

Sin embargo, el enfermero se detendrá sobre ese punto y se sincerará: “Esa parte no te resultó”.

“Si bueno, yo también quería olvidarme de ti y eso tampoco me resultó”, contestó el hombre, abriendo sus sentimientos.

Momento más tarde, Robin le preguntará por el gran peluche que trae en los brazos: “¿Ese osito es para mí?”.

“No, es para la Martita”, responderá Pedro entre risas, para luego decirle: “Igual con un abrazo me conformo”.

La escena terminará con ambos compartiendo un íntimo y largo abrazo, luego de dejar sus diferencias de lado.