VIDEO – Así fue el duelo donde Miguelito fue eliminado de Tierra Brava

11 de Abril de 2024

Nicolás Solabarrieta tuvo el privilegio de elegir a su oponente, y decidió escoger al ex Morandé con Compañía, con quien nunca pudo enfrentarse antes.

Luego de la eliminación de Pamela Díaz y Botota, un nuevo duelo se llevó a cabo la noche de este miércoles en Tierra Brava donde Nicolás Solabarrieta eligió a Miguelito como su oponente.

El ex futbolista pudo escoger contra quién irse a duelo, luego que se convirtiera en el tercer participante más popular del reality, con un 16,6% de los votos del público.

Llegada la hora de la tercera semifinal del reality, Nico confesó las razones que tuvo para competir contra Miguelito: “Nunca había competido con él y me quedé con la sensación de que me gustaría enfrentarme a él. Sé que es un tremendo competidor y le tengo mucho cariño, pero mi objetivo es ganar el reality”.

Por su parte, el ex Morandé con Compañía se mostró resignado pero tranquilo: “Yo creía que iba a llegar al mes, pero me he sorprendido gratamente de mi desempeño. Yo creo que hoy gana Nicolás, pero no se la voy a hacer fácil, y si me toca ganar o perder, que sea con honor”.

El duelo que dejó a Miguelito eliminado de Tierra Brava

La prueba de eliminación consistió en que los competidores debían trasladar cinco jarrones por un circuito, romperlos y rescatar pelotas de su interior. Durante el desafío, algunos errores de Miguelito lo hicieron perder tiempo, y con eso Nicolás tomó la delantera, coronándose como ganador.

Tras ser eliminado, Miguelito manifestó su impresión sobre la competencia y el resultado: “Cometí un par de errores que me costaron, sin eso yo creo que hubiéramos terminado más ajustaditos. Pero me voy feliz y orgulloso de mí, y qué mejor que haya ganado una persona a la que le tengo cariño, y ojalá se meta a la final”.

“Soy una persona competitiva, y como perdí no me gustaría quedarme. Entre broma y broma me van a enrostrar que perdí, y no me gusta”, sostuvo el comediante, luego que le dieran la oportunidad de permanecer algunos días más.

“Para bien o para mal, dejé un legado aquí. Espero haber representado a todas las personas de talla baja, y si en algo les fallé, les pido disculpas a ellos y a mis compañeros. Uno es ser humano y el encierro te saca lo mejor y lo peor”, manifestó Miguelito para finalizar.