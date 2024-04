VIDEOS – Así fue la competencia en la que Fabio eliminó a Botota de Tierra Brava

10 de Abril de 2024

El español sacó de competencia a la transformista en un peleado duelo de eliminación.

Luego de la eliminación de Pamela Díaz, un nuevo duelo se llevó a cabo la noche de este martes en Tierra Brava donde Fabio Agostini -el segundo más votado del público- eligió a Botota Fox como su oponente, argumentando que “esto es estrategia, no voy a ser tan loco para elegir a un Nico o a un Mateucci”.

“La competencia para mí es siempre un dolor de cabeza, soy súper ansioso. Son todos tan competitivos, y yo soy lo menos competitivo que hay. Pero voy a darlo todo, no me voy a dejar perder”, sostuvo el transformista antes de la competencia.

El duelo, que consistió en una intensa competencia de cargar sacos por una ratonera, partió muy parejo, pero pronto tuvo a Agostini tomando la delantera cuando el artista se cansó. Sin poder salir de la zona estrecha, la transformista hizo amago de rendirse, pero sus compañeros le dieron ánimo.

Pese a todo, Agostini llegó antes a la cima y, tras esperar a Botota para subir juntos en un acto de compañerismo, se coronó como ganador, quedando como el segundo semifinalista de Tierra Brava.

“Me saqué un peso de encima al pasar a semifinal, pero valoro mucho el trabajo y para mí Botota se mató mucho más que yo. Le gané sólo por un saco, y eso me sorprendió. Llegó a los siete últimos. Para mí, de toda la casa, es la que más ha subido de nivel“, manifestó el español sobre su compañero.

En tanto, Fox aseveró que “cuando vi que estaba llegando pensé: ¿Para qué esforzarme más? Pero me sorprendió que me ganara por un solo saco. El gesto de esperarme arriba me pareció hermoso, es para que todos sepan lo buena persona que es Fabio”.

Además, Botota agregó que tiene la intención de seguir en el encierro acompañando a sus compañeros. “Los voy a ayudar. Voy a ser la mamá de todos ellos. Esto es un sueño tan lindo que no quiero que se acabe, quiero vivirlo hasta las últimas instancias”, sostuvo el transformista.