VIDEOS – Nadie se salvó del ventilador: Daniela Aránguiz disparó contra Camila Andrade y Daniela Colett

Tanto en Sígueme como en redes sociales, la ex Mekano no dudó en lanzarse con toda su artillería en contra de las dos figuras de reality shows.

Camila Andrade y Daniela Colett se convirtieron en las más recientes víctimas de “filuda” lengua de Daniela Aránguiz, quien retomó en los últimos días su rol de panelista en el programa Sígueme tras varias semanas de vacaciones.

En la más reciente edición del espacio de farándula de TV+, la ex Mekano, en primera instancia, se refirió a la actual participante de Gran Hermano, a la que cuestionó por su rol de “víctima” al momento de contar su historia con Francisco Kaminski.

“No puedo creer que la gente le crea el cuento de víctima y la actuación que está haciendo Camila Andrade, esta actuación de pobrecita, de llorar, porque se le nota que se está aguantando la respiración, y empieza con esos discursos de que yo fui la víctima de esta situación, pero luché por el amor de un hombre casado. Ese discurso no te lo cree ni tu mamá”, cuestionó la panelista.

Seguido a eso, Aránguiz indicó que “si esta fuera la primera vez, Camila Andrade, que tú te metes en una relación de amante, te creería o sembraría la duda de poder creerte, pero tengo una lista de todos los hombres, con nombre y apellido, que tú te has metido en la relación“.

“Algunas son personas que no son conocidas y no los voy a involucrar en este mundo, y por respeto a sus señoras, porque algunos de ellos se quedaron con su señora”, advirtió, para comenzar a nombrar a figuras como Federico Köch e Ignacio Casale. A ellos se sumó un hombre llamado Juan Carlos y un dentista.

“No debo satisfacciones a nadie”

Camila Andrade no fue la única víctima de las declaraciones de Daniela Aránguiz, porque posteriormente vino el turno de Daniela Colett. Fue el martes en Sígueme cuando hablaron de la brasileña con Gissella Gallardo, quien dijo que no era su amiga.

“¿Viste? No es tu amiga, no te hagas la amiga. De mi también decías que eras la amiga, que me ibas a cuidar al pololo y después te andabas acostando con él, en el baño. ¡No tienes ni vergüenza que te vean tus hijos en la casa!”, lanzó la ex Tierra Brava.

Posterior a esto, a través de Instagram, mostró la captura de una conversación que tuvo con Colett antes de su ingreso al encierro, donde le aseguraba que no se involucraba con hombres que están en una relación. Con eso, Aránguiz dejó en claro que no quiere volver a saber de ella.

Las declaraciones de Daniela Aránguiz llegaron a oídos de Daniela Colett, quien no dudó en responder a través de Instagram. “Jamás he tenido una relación con Daniela Aránguiz“, consignó de entrada la ex pareja de Eduardo Vargas.

“Hemos coincidido dos veces en la vida en la época de la selección, y hablamos por cinco minutos. Nunca fue, ni era mi amiga. Le escribí antes de entrar al reality porque era la única persona que yo conocí que había estado en un reality“, explicó.

Seguido a eso, la acusó con que “cuando le conté (en privado) del reality, sacó pantallazo y envió a periodistas algo que era un secreto. Le dije que jamás me metería con una persona con pareja y así es, porque cuando entré a la casa me dejaron muy claro que habían terminado. Yo soy soltera, no debo satisfacciones a nadie”.

Por último, Colett quiso dar por cerrado el tema, porque aunque se había prometido no hablar de ella, sus indirectas la llevaron a responder. “Acuérdate Dani, que tenemos todos los pantallazos de las mentiras que contaste durante mi encierro, las fuertes amenazas, los insultos y hasta mensajes a personas que no tienen nada que ver en la historia”, le recordó.

“No me gustan las polémicas, no me gusta ser tema en farándula, prefiero que ni hablen de mí a estar buscando conflictos todo el tiempo para hacer tema. Prefiero quedarme en silencio pero todos tenemos límites. Yo sigo mi vida afuera y llevando lo bueno de la experiencia que viví, cuidando mi vida sin meterme con nadie. Voy a seguir mi misma línea, ojalá no me busquen más”, remató.

Pero Daniela Aránguiz no se quedó callada ante las publicaciones que le dedicó Daniela Colett y recordó el cómo se hizo conocida ante todos los chilenos. “Chiquillos, todo Chile me conoce, no me tienen que amenazar a mí, y menos sabiendo la boca que tengo“, comenzó señalando en el primer video.

“En ese texto, ella decía que iba a mostrar pantallazos y fotos mías con insultos y demás. Una no me da nada de miedo, porque todo Chile conoce mi boca, si te trato de ma…, de pu… o de todo lo que te traté, normalito de mi boca. Todo el mundo se lo espera, me da lo mismo”, agregó.

La ex Mekano quiso recordarle a la brasileña que cuando le escribió el mensaje, que terminó filtrando, no fue para pedirle ayuda, sino para avisarle que había seguido en redes sociales a Luis Mateucci.

“Si sigues con esto, vamos a contar por qué tu ex marido no quiso volver contigo. Igual me da pena, porque entiendo que debe ser super decepcionante pensar en tu cabeza que tenías una relación de amor o que habías hecho la misma historia que hice yo, eso es imposible. Tienes que estar super despechada y súper dolida al enterarte que se acostaron y tuvieron sexo contigo por despecho”, afirmó.