VIDEO – La reacción de Claudio Michaux a la llamada de Kaminski a Camila Andrade en Gran Hermano

24 de Julio de 2024

El comediante no pudo evitar expresarse a las palabras que le dedicó el locutor de radio a su pareja que está en el reality show.

Durante la emisión de este martes de Gran Hermano, volvió el denominado Teléfono Rojo con el que Camila Andrade recibió un inesperado mensaje de su pareja, Francisco Kaminski. Si bien fue Sebastián Ramírez quien contesto, se le comunicó a la animadora que el mensaje que se transmitiría era para ella.

“Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho. Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más“, comenzó señalando el comunicador, sorprendiendo a la ex Miss Chile y a los habitantes de la casa, donde cada uno reaccionó de manera distinta.

Seguido a eso, Kaminski destacó que Camila Andrade se ha tomado todo “bien” en Gran Hermano y por lo mismo es “una mujer única, espectacular y maravillosa. Qué bueno que la gente se está dando cuenta de eso. Mi corazón y mi alma están contigo en todo momento”.

“Te cuento que tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti. Hablo a diario con todos, y están contentos por ti. Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento”, agregó el ex rostro de La Red.

Agregó también que “me despierto y me acuesto pensando en ti. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró” y le pidió que “nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo (…) Te amo mi amor con toda mi alma. Acá te espero”.

La reacción de Claudio Michaux

En redes sociales dedicaron varios memes y comentarios a la irrupción de Kaminski en Gran Hermano con el mensaje a Camila Andrade. Pero quien no se guardó nada a la hora de reaccionar a este momento fue Claudio Michaux en el React del reality show de Chilevisión.

Ocurrió cuando el periodista le dijo a su pareja: “Te mando un beso enorme, te mando un abrazo gigante, esos abrazos perfectos que nos damos“. En ese momento, el comediante no pudo evitar expresar un “qué asco” ante estas palabras.