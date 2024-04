Karol G deslumbró en su primera noche de concierto en el Estadio Nacional

20 de Abril de 2024

Con cambios de vestuario y cuatro bloques de canciones, que se extendieron hasta pasada la media noche, Karol G deslumbró a sus fanáticos.

Compartir

Cerca de 60 mil personas se congregaron en el Estadio Nacional para disfrutar del primero de tres conciertos que Karol G dará en nuestro país.

La Bichota hizo disfrutar a sus fanáticos al ritmo de TQG, Mi cama, El barco, Por si volvemos, Tusa y Amargura.

La tónica de la noche fue sin duda esa interacción y química entre Karol G y su público, haciendo gala de la cercanía que siempre ha mantenido con sus fans, quienes respondían con gritos y pancartas dedicados a ella.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche ocurrió cuando la colombiana subió al escenario a un pequeño fan llamado Facundo, con quien cantó Gucci y los paños y Mamiii, generando el aplauso de las miles de personas que incluso corearon su nombre.

El show de la Bichota, que duró casi tres horas, estuvo marcado por un colorido espectáculo y una emocionada Karol G.

La antesala del show, estuvo a cargo de la chilena Denise Rosenthal quien junto a su equipo de bailarines dio el vamos a la jornada, provocando el primer estallido del público, el que recibió a la intérprete de Cambio de piel con toda la energía desplegada.

“Creo que me he preparado toda la vida para un momento como este. He trabajado desde los 15 años para estar acá. Me he sentido cómoda cantando mis canciones. Estoy muy contenta”, señaló Denise tras bajar del escenario.