VIDEO – “Mi ex tenía razón”: la historia de Instagram de Valdivia y Orsini en el concierto de Karol G

20 de Abril de 2024

Al ritmo de la canción Mi Ex Tenía Razón, el futbolista grabó a la diputada bailando.

En medio del escándalo por la querella que la diputada Maite Orsini puso contra Daniela Aránguiz, el ex seleccionado nacional, Jorge Valdivia compartió un tierno video con su pareja en el concierto de Karol G en el Estadio Nacional.

Al ritmo de la canción Mi Ex Tenía Razón, el futbolista grabó a la diputada bailando el coro del exitoso tema de la colombiana.

¿Qué dice la canción?: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”.

“Deja de meterte en el mail del marido”

La diputada, Maite Orsini, ingresó este viernes una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de Daniela Aránguiz, acusándola de injurias y calumnias en medios de comunicación.

La actual pareja de Valdivia, adjuntó un set de fotografías y las capturas de los correos electrónicos enviados por Aránguiz a ella y también al Mago Valdivia.

“Maite cu… deja de meterte en el mail del marido fea cu… enana, siempre serás la amante fea. Hablaré que maltrataste a mi hija, peor, ella lo dirá para ver donde queda tu discurso de protección. Estai feliz mara… de querer quedarte con mis cosas”, dice uno de los mails de Aránguiz.

“Pobre de vos feo culea… que no vengáis mañana a buscar a tus hijo pobre de vos porque ahí sí que me haya conocer la cara de cuca que tengo (sic)”, es parte de otro mensaje recibido, esta vez, por el ex volante de Colo Colo.