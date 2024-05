VIDEO – “Deja solo a ese payaso”: el comentado registro de Carla Jara en el concierto de Karol G tras quiebre con Kaminski

11 de Mayo de 2024

La ex chica Mekano viajó hasta Brasil para asistir al concierto de Karol G, donde cantó todas sus canciones junto a su hijo.

Carla Jara publicó diversos registros tras asistir al concierto de Karol G en Sao Paulo, Brasil, donde cantó y disfrutó todas las canciones de la cantante colombiana luego de ser invitada después de su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski.

La invitación se produjo de que La Bichota subiera una historia con la captura de un video de TikTok donde una persona mantenía una videollamada con la ex Mekano durante el show en Chile, debido a que no pudo ir.

“Carlita, no te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman“, fue el mensaje que Karol G le dedicó a Carla Jara mediante su cuenta de Instagram.

Tras ello, la comunicadora publicó un video en sus redes sociales refiriéndose a la sorpresa que le generó el darse cuenta de lo ocurrido con la artista. “Me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir. Y me manda un mensaje muy lindo, ¡estoy en llamas!”, expuso hace unas semanas.

Bajo este contexto, Carla Jara junto a su hijo hicieron sus maletas y emprendieron rumbo al concierto de Karol G en Brasil.

Así vivió Carla Jara el concierto de Karol G en Brasil

Este viernes 10 de mayo, la ex Mekano en compañía de su retoño Mariano, disfrutaron a concho cada uno de los hits de La Bichota. Así lo dejó en evidencia en su Instagram, donde subió varios videos cantando las canciones, las cuales algunas hacen alusión al despecho y también al amor propio.

Sin embargo, hubo un tema en particular que llamó la atención en los usuarios. Fue la canción 200 COPAS, puesto que la letra parece ajustarse a lo que está viviendo tras su ruptura con Kaminski por una supuesta infidelidad con Camila Andrade.

En este sentido, la letra que ella aparece cantando dice: “Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra“.