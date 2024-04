VIDEO – “¿Necesita pantalla?”: así fue la pelea de Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

30 de Abril de 2024

El conflicto inició como una broma con otra participante, pero terminó a los gritos entre la chilena y la española.

Compartir

En el capítulo de este lunes de ¿Ganar o Servir?, una pelea entre Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli, tensionó los ánimos al interior de la casa.

Todo comenzó luego que se viera a Gala Caldirola muy coqueta conversando con Austin Palao, mientras que la conductora de televisión y sus amigas veían la situación desde lejos.

“Voy a ir a buscar esa escopeta. ¡Se pone ahí, no le importan los sentimientos de uno!”, manifestó entre risas la ex Yingo.

Fue en ese instante, que Faloon decidió ir a separar a la pareja bromeando, diciéndoles que debía limpiar ese sector y que ellos no podían estar ahí.

Así fue la pelea de Faloon Larragibel y Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

“Señor, vaya para allá. En la cocina los Señores no pueden estar”, sostuvo Larraguibel, moviendo a Austin.

Al escucharla, Oriana respondió inmediatamente: “La casa en realidad es de los Señores, porque nosotros los contratamos, que quede claro”.

“¿Y ésta qué se mete? ¿Necesitas pantalla? ¿Necesita cámara? Porque saltó altiro, digo yo”, expresó Faloon, molesta por su reacción.

“¿Esto es una broma? Yo llevo como tres mil millones de realities. Usted para empezar no manda, usted sirve, ubíquese mi amor”, replicó la participante española.

“Lo que pasa es que no puedes soportar que otra persona esté generando otras cosas. Como que tiene que venir y meterse. No aguanta que no haya otro centro de atención”, manifestó la jugadora del equipo de los sirvientes, mientras que Marzoli se burlaba.

Momentos más tarde, se pudo ver que la ex presentadora de Sabores llegó hasta su grupo de amigas para explicar el malentendido que se generó por la broma a Gala.

“Era una humorada, pero chao. ¿Qué lleva tres mil realities? A mí no me va a venir a hue…, yo tengo mi carrera afuera. No ando sacando el currículum, eso no se hace. Cree que me va a humillar porque estamos de sirvientas”, comentó Faloon a las palabras de Oriana en ¿Ganar o Servir?

Mientras que por otro lado, la chica reality alegaba la actitud de superioridad con la que llegó su contrincante. “Está loca. Me dice que estoy buscando cámara, no entiendo. A mí me llaman de España, ¿a ti de dónde? ¿De tu p… casa?”, reclamó.

Finalmente, Gala se acercó para aclarar las cosas con Faloon, ya que ella también afirmó que no entendió el tono de la broma: “Tienes una forma de decir las cosas que no se sabe si estás bromeando”.

“No puedo creer que no entiendas una broma, estoy hace rato hue… De esa manera hablo yo. No te voy a molestar nunca más porque no lo vas a entender”, cerró drásticamente Larraguibel.