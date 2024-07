Ex de Diego Urrutia acusó antiguos episodios de violencia: “Es de los que le pega la muralla”

3 de Julio de 2024

Consultada sobre la relación entre Diego Urrutia y Carla Jara, Sofía Lobos fue clara: "que sean felices pero los cachos ya no los tengo yo”.

Sofía Lobos, ex pareja de Diego Urrutia, profundizó en sus palabras en contra del comediante, tras conocerse su nueva relación con Carla Jara, y recordó una serie de episodios poco felices cuando estaban juntos, además de acusarlo de violencia sicológica.

En entrevista con AR13, la bailarina lamentó que “la sororidad estoy viendo que no existe mucho y eso me da mucha pena. Yo fui la que recibió las agresiones. Nunca me golpeó físicamente pero me disminuía de una forma”.

Sobre las discusiones con Diego Urrutia, Lobos explicó “él cuando se enoja, no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos”.

La joven fue más allá en sus palabras y aseguró que el cómico “es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones. Eso es lo que tienes que saber Carla Jara, que es una persona violenta”.

“Da lata, porque acaba de salir de una mala relación (Jara), y que supuestamente ella piensa que está entrando en una buena relación. Yo a ella no la conozco pero le están diciendo oye él es así, si no quieres andar de pastel en pastel, es cosa tuya. Ahí está la información, tómala o déjala”, argumentó.

Lobos apuntó que Urrutia no estaba de acuerdo con que ella cursara estudios superiores, aseverando que “a mí me costó mucho entrar a la universidad y uno de los comentarios que más me dolió de él, porque al final tuve que entrar a un instituto y le dije entré al instituto. Y él no estuvo de acuerdo con esa decisión”.