VIDEOS Y FOTO – “¡En llamas!”: así reaccionó Carla Jara al inesperado mensaje de Karol G

24 de Abril de 2024

La ex Mekano tardó un de par de horas en darse cuenta de la publicación de la Bichota.

Carla Jara reaccionó al saber que Karol G le dedicó palabras a través de su cuenta de Instagram, luego de que recopilara varios registros de lo que fue su paso por Chile.

Es que la Bichota publicó la captura de un video de TikTok donde una persona mantenía una videollamada con la ex Mekano durante el show, debido a que no pudo ir.

Alguien se percató de esta situación, lo grabó y lo subió a la red social, siendo captado por la colombiana quien subió un pantallazo y le dedicó unas palabras a Jara.

“Carlita, no te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman“, fue el mensaje que Karol G le dedicó a Carla Jara a través de Instagram.

INSTAGRAM.

Horas después, la comunicadora publicó un video en Stories, donde se refirió a la sorpresa que le generó el darse cuenta de lo ocurrido con la artista colombiana.

“Acabo de llegar a mi casa, he estado todo el día haciendo cosas, estoy recién almorzando de hecho”, comenzó señalando.

Seguido a eso, reconoció que “ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir. Y me manda un mensaje muy lindo, ¡estoy en llamas!”, manifestó Jara.