FOTOS – El angustiante relato de Luli tras protagonizar un choque en Vitacura

14 de Mayo de 2024

La modelo realizó un live a través de su cuenta de Instagram, donde mostró su desesperación por la demora en la llegada de la ambulancia.

Compartir

Un angustiante relato en vivo realizó la modelo Nicole Moreno, más conocida como Luli, tras protagonizar un choque en Vitacura.

El hecho ocurrió la noche del lunes, luego de que, según el relato de la figura televisiva, fue chocada por detrás por otro vehículo.

Luli utilizó su cuenta de Instagram para realizar un live, en el que realizó un angustiante llamado, luego de que la ambulancia tardara en llegar al lugar del accidente.

“No llega la ambulancia“, comenzó su relato la campeona fitness.

Luego añadió que “no puedo creer que me haya chocado un médico por detrás, que no tenga ética profesional… creo que puede estar con un poco de alcohol. No puedo creer que no llegue Carabineros a hacerle la alcoholemia. ¿Tan coludidos están en este país?“, planteó.

Los dolores de Luli tras el choque

De acuerdo con sus dichos, fue personal de Seguridad Ciudadana de la comuna los que le pusieron un cuello ortopédico para inmovilizarla.

“Me duele el cuello, la cervical” apuntó la modelo, quien se preguntó “¿por qué el médico no hace nada? Debería tener ética, ayudar a otra persona“.

“Tengo que competir, no me quiero lesionar… me duele el cuello, la cabeza“, siguió el desesperado relato de Luli tras el choque.

Mientras, sus seguidores la instaron a no moverse y esperar la llegada de la ambulancia, que finalmente acudió al lugar del accidente y la trasladó a un centro asistencial.