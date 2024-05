Sophie Turner se sincera sobre su polémica separación con Joe Jonas: “Los peores días de mi vida”

16 de Mayo de 2024

La actriz se refirió a los rumores sobre su maternidad, y confesó en detalle cómo fueron los días luego de su quiebre matrimonial.

Compartir

Sophie Turner, conocida por su icónico papel como Sansa Stark en la aclamada serie Game of Thrones, compartió por primera vez detalles sobre cómo vivió su polémica separación del cantante Joe Jonas.

En una entrevista con Vogue, la actriz británica se sinceró sobre la maternidad y lo mediático que fue su divorcio. Con esto, aseguró que los días posteriores al anuncio de su ruptura “fueron los peores días de mi vida”.

Falsos rumores

La actriz y el cantante estadounidense confirmaron su divorcio en septiembre de 2023 a través de un escrito en Instagram donde afirmaron “terminar amistosamente” su matrimonio. Sin embargo, distintos medios y rumores en redes sociales se encargaron de distorsionar los hechos, dejando a Turner como la causante de la separación.

“A ella le gusta la fiesta, a él le gusta quedarse en casa. Tienen estilos de vida diferentes”, sostuvo en ese entonces una fuente a TMZ.

De esta manera, catalogaron a la intérprete como una persona fiestera y descuidada, mientras que Joe Jonas era etiquetado como un padre ejemplar.

Esos rumores comenzaron a crecer rápidamente luego que se viralizaran imágenes de Turner en la fiesta de despedida del término del rodaje de la serie titulada Joan.

“Es insondable la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las publican basándose en una imagen”, manifestó Turner, aclarando que “una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia”.

“Fue impactante. Todavía estoy en shock. Me dolió porque realmente me torturó por completo con cada movimiento que hago como madre… ¡La culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí misma: Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera”, confesó.

Asimismo lo corroboró Ruth Kenley-Letts, productora ejecutiva del programa, quien vio con sus propios ojos el hostigamiento y las fake news que rodeaban a la actriz.

“Simplemente no podía creer las mentiras que leí, que ella de alguna manera estaba de fiesta. Y supe que eran mentiras, porque estaba con ella. Estuve con ella durante cinco meses seguidos”, afirmó.

Por otro lado, Sophie Turner también admitió que anteriormente sufrió depresión, ansiedad y bulimia, y manifestó: “No soy muy buena procesando mis emociones. Las encierro y luego, en los años venideros, brotan en algún tipo de depresión o ansiedad”.

La actualidad de Turner

Pese a esto, la artista de 28 años comenta que en la actualidad está junto a sus hijas en Londres, y asegura estar “más feliz que nunca en mucho tiempo. Estoy empezando de nuevo, redescubriendo lo que me gusta hacer, con quién me gusta estar”.

Finalmente, durante la entrevista también quiso dar reconocimiento a sus amigos cercanos, entre los que se encuentra Taylor Swift, por ayudarle a superar el quiebre con Joe.