22 de Mayo de 2024

El actor detrás de Aquaman encontró nuevamente el amor y lo dio a conocer con tiernas fotografías en sus redes sociales.

El actor Jason Momoa confirmó con una serie de fotografías en sus redes sociales que está en una relación con Adria Arjona, la hija del conocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

La noticia la compartió el también productor estadounidense en su cuenta de Instagram donde mostró varias imágenes de él en un viaje a Japón con amigos y su nueva pareja.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me has hecho perder completamente la cabeza. Estamos muy agradecidos por todas las personas que nos han abierto sus hogares, creando recuerdos tanto con nuevos como con viejos amigos y compartiendo otra increíble aventura with mi amor”, escribió el intérprete de 44 años, junto a un carrusel de fotos.

¿Quién es Adria Arjona, la nueva pareja de Jason Momoa?

Adria Arjona Torres es una actriz puertorriqueña de 32 años, que se ha ganado un puesto en la industria cinematográfica en importantes proyectos donde ha trabajado con destacados actores.

Su debut fue en 2014 en la serie Unforgettable, donde compartió pantalla con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.

Además, ha participado de producciones como Narcos, True Detective, Titanes del Pacífico: La insurrección, Morbius y más. Mientras que fue en 2021 durante las grabaciones de Sweet Girl que tuvo un mayor acercamiento con su actual novio.

Sin embargo, la fama fue algo con lo que Adria debió convivir desde pequeña, ya que su padre es el conocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.