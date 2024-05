VIDEO – La desesperada decisión de Ana Gabriel tras el agravamiento de su salud en Chile

22 de Mayo de 2024

La cantautora utilizó sus redes sociales para actualizar el estado de su neumonía e informó una inesperada determinación.

La reconocida cantante Ana Gabriel anunció una importante decisión a través de redes sociales luego de no ver mejoras en su estado de salud.

La connotada artista comunicó días atrás que mientras se encontraba en Chile contrajo un cuadro severo de influenza que finalmente terminó siendo una neumonía. A raíz de esta complicada situación, informó hace algunas horas en su cuenta de Instagram que retornará a Miami para hacer reposo y así mejorarse para continuar con su gira Un Deseo Más.

Junto con esto, la intérprete mexicana reveló que pospuso los shows que tenía agendado en Chile, Paraguay y Brasil.

La decisión de Ana Gabriel tras no mejorar de su salud

En las imágenes se puede ver a Ana Gabriel con mascarilla y un gorro de lana, mientras que comunicó a sus fanáticos lo que hará los próximos días.

“Viendo las condiciones en que me encuentro, pospuse Santiago de Chile, Paraguay y he pospuesto Brasil. Dada las condiciones médicas regreso a Miami para poder reponerme de esta neumonía porque no vemos un cambio favorable, sigo estando con mucho medicamento”, reveló.

Junto con esto, la la autora de Quién como Tú sostuvo: “Es mi vida, mi salud, es mi música. Son ustedes. Gracias por el entendimiento y yo les mantendré al tanto de cómo voy. Cuídense que yo les voy cumplir”.

De esta manera, la gira de la cantante quedó pospuesta para el 7 de junio en el Movistar Arena en Santiago, 11 de junio en Paraguay y 26 de julio en Brasil.