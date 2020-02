Ana Gabriel y huelga feminista: “Entrar a la política ahora, a mi carrera no le vendría bien”

Ana Gabriel enfrentó los micrófonos de la prensa tras finalizar su presentación en el Festival de Viña 2020, donde generó polémica por sus dichos políticos, donde señaló que “jamás pensé que este país, Chile querido cayera en el flagelo que carcomió Venezuela, Nicaragua y tantas otros de Latinoamérica”.

En conferencia de prensa, la cantante explicó estas palabras señalando que “hice la comparación (de Chile con países como México y Venezuela) porque afortunadamente tengo muchos años en esta carrera y he caminado por toda Latinoamérica y he notado el cambio. Lo nombro porque tengo las cámaras y un micrófono donde se puede transmitir el sentir de una mujer. Pero prefiero que los asuntos se queden en los países y los arreglen cada quien”.

“Le pido a la gente que se una uno al otro, lo que dije en el escenario es todo lo que voy a decir ahora”, agregó.

Consultada sobre el llamado a huelga feminista en Chile y el mundo, este próximo 8 de marzo, Ana Gabriel reiteró que “desconozco lo que está pasando en las redes porque me he dedicado a sanar mi espíritu. El público sabe que casi no entré a las redes porque sufrí una perdida reciente”.

“No sabía lo del paro. Me duele mucho lo que está pasando en mi país. Entrar en política ahora… a mi carrera no le vendría bien porque hay quienes pueden opinar diferente a lo que pienso y lo primero que tengo que hacer es respetar al público. Varios países están pasando por lo mismo y son países que he visitado en 45 años de carrera. Ha cambiado mucho la situación. Pero me abstengo de decir algo de mi país, porque va a salir sobrando, y va a salir sobrando lo que diga de Chile y va a salir sobrando lo que diga de cualquier país”, agregó.

Finalmente, Ana Gabriel se refirió al éxito que ha tenido Mon Laferte, apuntando que “demuestra ser una jovencita que tiene un potencial muy grande como músico y cantante. Es una propuesta… aún cuando su imagen y su característica en música viene un poquito de ‘aquella época’ también nos trae a la actualidad y la frescura”.

“Auguro que va a ser una gran representante. Qué bonito que exista ya una cantante que represente a Chile, hace mucho que no teníamos a alguien. Ahora tenemos a Mon, ojalá que el público la acepte, sus protestas son muy de ella, muy natural. El publico decidirá, como el publico decidió conmigo”, sentenció,